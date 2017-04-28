E-sigara içme isteğini azaltmaz

E-sigaranın bağımlılık yapıcı bir tütün ürünü olduğunu, içerisinde kanserojen madde barındırdığını, ciddi sağlık problemlerine yol açtığını belirten uzmanlar uyarıyor: Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmaz

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak tütün ürünlerinin kullanımını ve zararlarını azaltmak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri, ilaç ve ikame ürünler geliştiriliyor. Bu ilaç ve ürünlerin birçoğunun ekonomik çıkarlarla üretildiğini ve hiçbir tıbbi uzmanlık onayı olmadan piyasaya sürüldüğünü söyleyen uzmanlar, bunlardan birinin de e-sigara olduğunu belirtiyor. Son dönemlerde sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla e-sigara kullanımı oldukça yaygınlaştı. E-sigara güvenli olmayan, kullanıcıya taşıyıcı bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alet. E-sigaranın söylendiğinin aksine sigara bırakma ürünü değil, nargile, pipo, puro gibi bir tütün ürünü olduğunu belirten uzmanlar, bu ürünün tütün endüstrisi tarafından üretildiğinin altını çiziyor. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Ceylan özellikle ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesinin gençler olduğunu ve gençler arasında da e-sigaranın çok süratli ve endişe verici şekilde yaygınlaştığını belirtti.



Reklamlar yasaklanmalı

Bağımlılık yapıyor

E-sigaranın kanserojen ve bağımlılık yapıcı maddeler içerdiğini söyleyen Ceylan, şu bilgileri verdi: Elektronik sigaralar solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri olan kimyasal maddeler. Bu kimyasalları soluyan ikinci şahıslar sigara gibi pasif içici olur. Ayrıca e-sigara kullananların sigara ve diğer tütün ürünlerine geçişi daha kolay. İnternet ortamında sağlığı desteklediği yönünde reklamların yasaklanması, ünlülerin ürün hakkında reklam ve destek vermelerinin engellenmeli.Bilimsel çalışmalar ve deneyimlerin kullanıcıların e-sigarayla birlikte sigarayı da tükettiğini gösterdiğini belirten Ceylan, 'Elektronik sigara ve sigaranın ikili kullanımı en sık e-sigara kullanım türü. Yani kişiler sigarayı bırakacağım diye e-sigaraya başlarken sonraki günlerde sigara ile e-sigarayı beraber kullanan bağımlılar haline gelmekte. E-sigara ve sigaranın birlikte kullanımında kişilerde, akciğer hastalıklarına ek olarak kalp-damar hastalıklarında artış gözlenebilmekte. E-sigara, kullanan kişide bağımlılığa yol açmakta. Ayrıca kartuşlar nikotin sızıntısı yaparak cildin fazla nikotine maruz kalmasına ve hatta zehirlenmesine yol açar. Yanı sıra bu ürünler elektronik olduğu için kullanım aşamasında patlaması gibi olaylarla da çok sık karşılaşılıyor' açıklamasında bulundu.E-sigaranın sigarayı bıraktırdığına dair istatistiksel hiçbir tıbbi kanıtı yok. Yapılan tıbbi çalışmalarda e-sigaranın sigara içme isteğini azaltmadığı gösteriyor. Aksine e-sigara kullananların sigara ile beraber kullanma oranlarının gittikçe arttığı görülmekte. Tütün içermediği, nikotin içerdiği iddia edilen e-sigaralarda nornikotin, miyozmin gibi tütün ürünlerinin saptandığını belirten Prof. Dr. Erkan Ceylan şu bilgileri veriyor: E-sigaranın dumanında da gliserol, propilen glikol ve nikotine ek olarak asetaldehid, aseton, formaldehid, kadmiyum, kurşun, nikel, bakır, kalay gibi metaller saptanmıştır. E-sigara dumanındaki nikotin sigarada olduğu gibi bağımlılık yapıyor. Ayrıca daha kontrolsüz ve yüksek doz nikotin alındığı için mide-bağırsak sisteminde yan etkilere, baş ağrısına, çarpıntıya, ağız ve ciltte hastalıklara neden oluyor.