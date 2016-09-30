30 Eylül 2016 Cuma
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    • Eğer bu belirtiler varsa meme kanseri olabilirsiniz!

    Meme kanserinin görülme oranı artıyor ama bilimsel gelişmeler sayesinde kesin tedavi ihtimali de artıyor. Bu noktada erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Doç. Dr. Köksal Bilgen, meme kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtileri sıraladı

    30 Eylül 2016 Cuma 11:44
    Eğer bu belirtiler varsa meme kanseri olabilirsiniz!
    1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanseri ve cerrahisi hakkında bilgi veren Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Köksal Bilgen, en önemli belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

    YAŞ ARTTIKÇA RİSK ARTIYOR

    Meme kanserinde en önemli risk faktörleri kadın cinsiyetine sahip olmak ve ileri yaştır. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artış göstermektedir. Meme kanseri, 30'lu yaşlarda 2 bin 212 kadında bir görülürken, bu oran 40'lı yaşlarda 233'te bir, 50'li yaşlarda 69'da bir, 60'lı yaşlara geldiğinde ise 38'de bire düşmektedir.

    MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ

    • Kaybolmayan kitle, şişlik
    • Meme başının içeri çökmesi, akıntı
    • Meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık
    • Memenin şeklinde değişiklik, asimetri varlığı
    • Meme başında kabuklanma, soyulma


    ADET DÖNEMİNİZ UZUN SÜRÜYORSA…

    Meme kanserlerinin yüzde 5-10’u anne ve babadan kalıtsal olarak geçen bozuk genlerden kaynaklanmaktadır. Mutasyon adı verilen bu değişiklikler, en sık meme kanseriyle ilişkili BRCA1 ve BRCA2 genlerinde olmaktadır. Bozuk genler dışında aile öyküsü, hiç doğum yapmamış ya da ileri yaşta doğum yapmış olmak, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, fazla kilo ve obezite meme kanseri gelişimine yol açabilen önemli etkenlerdendir. Riski artıran nedenler arasında adet görülen dönemin fazla olması da yer almaktadır. Bu nedenle hamilelik ya da emzirme gibi kadınların adet dönemlerini kesintiye uğratan etmenler risk azaltıcı faktörlerden sayılmaktadır.

    DÜZENLİ MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ

    Tarama mamografisi meme kanseri için risk faktörü ve hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda 40 yaşından sonra yılda bir önerilmektedir. Mamografide meme kanseri, elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanabilir. Düzenli tarama mamografisi yapılanlarda meme kanserinden ölüm oranı % 33 azalmaktadır.
    Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Meme Kanseri Belirtisi

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