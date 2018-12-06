Eğriçayır Propolis Nedir?

Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olan propolis; arılar tarafından kovanın iç temizliği ve yalıtımında kullanılır. Genelde koyu kahverengi formda görülür. Arıların elde ettiği bitkisel kaynak türüne propolis rengi değişkenlik gösterebilir

Arıların bitkilerden ürettiği bir madde olan propolis; arılar tarafından kovanın iç temizliği ve yalıtımında kullanılır. Genelde koyu kahverengi formda görülür. Arıların elde ettiği bitkisel kaynak türüne propolis rengi değişkenlik gösterebilir. Propolisin keşfi M.Ö. 350 yıllarına dayanmaktadır. Propolis Yunanlı ve Romalı ünlü düşünürlerin dikkatini çekmiştir. Yunanlılar propolisi apse ve enfeksiyon durumlarında kullanırken, Asurlular yara ve tümörlerin iyileşmesinde, İnkalar ise ateş düşürücü olarak kullanmışlardır. Orta Çağda da kullanımı Araplar ve Avrupalılar arasında yaygın olan bu madde 17. yy. da Londra' da resmi ilaç listelerine girmiştir.

Propolis İçeriği

Propolisin ilaç olarak kullanımının resmiyete bağlanmamasının sebebi, kökenin belli bir standardı olmamasından kaynaklanmaktadır. Arıların bitkilerden elde ettiği ve her üretilen propolisin farklı içerikte olması tıbbi amaçlı kullanımında sorun yaratabileceğinden, tıbbi tedavi yöntemi olarak kanıtlanmamıştır. Farklı ülkelerden toplanan propolis bitkisel çeşitliliğe göre farklılıklar gösterirken, renkleri de sarı, yeşil, koyu kahve... gibi renk tonlarında bulunabilir. Propolisin göstereceği etkiler, içeriğindeki bitkilerdeki bileşenlere göre değişiklik gösterir. Arıların kovanlarda oluşan hasarları giderme ve onarımı için kullandıkları propolisi, arıcılar kovandaki balı aldıktan sonra kazımak suretiyle toplamasının ardında arı reçinesi olarak da adlandırılan propolis, bazı işlemlerden geçirerek kullanıma hazır hale getirilir. Propolisin içeriğinde çeşitli aminoasitler, vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.

Propolisin Kullanım Alanları

Propolis insan sağlığı ve veterinerlik alanında kullanım için oldukça etkili bir maddedir. Günümüz koşullarında içerisindeki bal mumu alındıktan sonra saf olarak da kullanılabileceği gibi, aloe vera jeli ile birlikte krem olarak, sıvı halde ekstra olarak kullanıldığı görülür. Melisa, ada çayı ya da kuşburnu ile karıştırılarak üretilen boğaz pastili, ağız gargarası ve boğaz spreyi olarak yararlanılabilir.

Eğriçayır Güvencesi ile Arı Ürünleri

Çay ailesinin 1700'lü yıllarda arıcılığa başlamasından, 1950' li yıllarda bal üretimi yapmayı sürdürmesiyle birlikte eğriçayır markası ortaya çıkmıştır. 2009 yılından itibaren de organik arıcılık yolcuğuna başlamıştır. eğriçayır ankara bölgesinde 300 yıl önce başlayan aile geleneğini günümüzde de arıcılık yaparak sürdürmektedir.

Eğriçayır Ankara Organik Propolis

Arılar tarafından farklı bitki türlerinden elde ettiği, kovanı onarmak için kullandıkları bu koruma kalkanı, kovanın iç duvarlarını düzeltmek ve ölen arıların kovan içinde mumyalanması amacıyla da kullanılmaktadır. Propolis kullanımı talimatlara ve belirtilen kullanım şekline uygun olarak kullanılmadığı takdirde olumsuz bir etki göstermez. Özellik eğriçayır propolis üretilirken 2009 yılından beri sürdürülen organik arıcılık yöntemi uygulandığından, üretilen propolis içeriğinde herhangi bir ilaç ve kimyasal kalıntı bulunmamaktadır.

Eğriçayır Organik Propolis Kullanımı