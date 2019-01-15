EKG Kabloları, Kalp Fonksiyonlarını Çizgiye Döker

EKG cihazlarının sağladığı veriler, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış EKG kablo ile kağıda kaydedilir.

Kalp fonksiyonlarının ölçülebilmesi için kullanılan EKG cihazlarının en parçası EKG kabloları ve bağlantılı parçalardır. EKG cihazlarının sağladığı veriler, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış EKG kablo ile kağıda kaydedilir. Kalp hastalarının EKG empedans solunum ölçümlerinde kullanılan önemli ekipmanlardır. Çeşitli serilerde farklı özelliklerdeki cihazlara uygun EKG kablo üretilmektedir.

EKG Nedir?

Elektrokardiyografi (EKG), genel olarak kalp fonksiyonlarının kağıt üzerine yazdırılması işlemidir. Kalp kulakçığı ve karıncıklarının kasılma ve gerilme evrelerini çizgisel olarak açıklar. Kalbin elektriksel aktivitelerini ölçen bir yöntemdir. Kalbin ritim ve iletim bozuklukları, kalp krizi tanısı, hastalıkların kalbe etkisi gibi kalp tedavileri için veri sağlar. EKG cihazları, EKG kablo ve elektrot aracı ekipmanları sayesinde kalple ilgili verileri sağlık uzmanının bilgisine sunar.

EKG Kabloları Özellikleri

Elektrokardiyografi (EKG) kabloları, farklı fonksiyon ve özelliklerde tasarlanır. Üzerlerinde silinmez renk kodları ve enjeksiyonlu derivasyon işaretleri bulunur. Yanlış bağlantı olmaması için uçlarında silinmez derivasyon işaretleri ve renk kodları yer alır. Tıbbi renk kodlarına uygun olarak tasarlanır.

Biyo-uyumlu olan EKG kablolar, konektör seçenekleri ile farklı özelliklerdeki cihazlara uyumludur. Hasta güvenliği için kablolarda lateks veya polivinilklorür kullanılmaz. EKG kablo uzunluğu da yetişkin ve pediatrik hastalara uygun olarak üretilir.

Çeşitli özelliklerle karakterize olan EKG kablolar, şu özellikleri taşır;

Kabloların içi, çok hafif karbon kökenli lif olan kevlar ve kalaylı bakırdan üretilmiştir.

EKG Kablolar, tamamen ekranlıdır ve gürültü seviyesi düşüktür.

Elektriksel artefaktları ve etkileşimleri minimize eder.

Sinyal kalitesi maksimum düzeydedir.

Ek sinyal koruma fonksiyonu vardır.

Kullanım amacına göre özel olarak tasarlanır.

Dış kılıfı poliüretandır, lateks ve PVC içermez.

Ana kablo ve uç, konektör ve gövdede esnek kablo koruyucular vardır.

Dış ve iç malzemeleri, son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

EKG Kablolar , p oliüretan, polipropilen, santropren ve ABS gibi medikal uyumlu maddelerden üretilmiştir. Dirençli ve dirençsiz alternatifleri olan kabloların dirençleri, defibrilatör koruması için gövdede yerleştirilmiştir. Kablo uçları, çıtçıt veya graber olabilir. “MDD 93/42/EEC” ve “MDD 2007/47/EC” standartlarına uygundur. Uzun süreli kullanıma olanak verir.

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