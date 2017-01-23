Ekmek ve patates pişirirken dikkat! Rengi koyulaşırsa...

Özellikle gençlerin en sevdiği yiyecek olan patates kızartması ile ilgili kötü haber geldi

İngiliz hükümetine bağlı Gıda Standartları Kurumu (FSA) yaptığı araştırmada patates ve ekmek gibi içinde nişasta bulunan gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmemesi gerektiğini savundu. İddiaya göre yüksek sıcaklıkta ortaya akrilamid adında bir kimsayal madde çıkıyor ve bu madde de kansere yol açabiliyor.



FSA, patates ve ekmek severleri de uyardı. Bu riskten korunmak için bu gıdaları rengi koyulaşmayacak şekilde pişirin.



Akrilamid maddesi ekmek, kek, bisküvi ve kahve gibi yüksek nişasta içeren ve 120 derecenin üzerinde pişirilen gıdalarda ortaya çıkıyor.



Pişirdiğiniz gıdanın rengi ne kadar koyulaşırsa, bu madde o kadar yüksek oluyor.



FSA başka bir uyarıyı da patatesin saklanma şekliyle ilgili yaptı. FSA'ya göre patatesi buzdolabında saklamalıyız.



Ancak konuyla ilgili açıklama yapan Kanser Araştırmaları Derneği sözcüsü, kanser ile akrilamid arasındaki ilişkinin insanlarda henüz kanıtlanmadığını da vurguluyor.





