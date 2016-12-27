Her mevsimin kendisine göre artıları eksileri var ama sanki yaz ayları insanların yaşamında daha ayrı bir yere sahip

Yaz ayları demek çocuklar ve gençler için okula gitmemek demek. Büyük bir çoğunluk için yoğun iş temposundan sıyrılıp ufak kaçamaklar yaparak doğanın kucağında her şeyden uzak kendine günler çalmak demek. O kalın giysilerden korunmak, üşümemek biraz da. O yüzden çok aşırı sıcağı sevmeyenlerin bile yaz aylarından keyif aldığı kesin.

Ama yaz aylarında yaz tatile çıkar iken insanların büyük bir çoğunluğunu ciddi bir telaş aldığı da kesin zira tatil yörelerinde insanların denize, havuza gireceği düşünülürse vücudunu forma sokması şart. Bu durumda yapılan temel şeyler ise kabaca şunlar:

Kilolar: O çok sevdiğiniz sezonun gözdesi bikiniye girmek için kış ayları boyunca alınan kilolardan kurtulmak şart. Biraz spor, biraz diyet ile verilebildiği kadar.

Selülit: Hemen hem tüm insanların kabusu değil mi? Kış aylarında çok kendini belli etmese, kışlık kıyafetlerin altında belli olmasa da yazın portakal görünümlü bir cilt ile kimse görünmek istemeyeceğine göre acilen bunlardan kurtulmak lazım

Cilt: Kışın yağmurdan, kardan, rüzgârdan etkilenen cildimizi de bir hale yola sokmalı. Mutlaka kıştan yaza geçerken peeling vb. cilt bakımlarını yaptırmak gerekiyor.

Biz şimdi tam da bu noktada kimilerinin çok yakından tanıdığı kimilerinin ise belki de adını ilk defa adını duyacağı bir üründen bahsedeceğiz. Adı: Elancyl Selülit Kremi.

Elancyl aslında kırkbeş yıllık bir firma ve alanında birçok ilklere imza atmış durumda. Örneğin Selülit konusunda ilk masaj uygulamasını yapan firma. Üstelik uygulama yılı da 1971 yılıdır. Yani O yüzden özellikle bu alanda iddialı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Elancyl markasının diğer iddialı olduğu bir alan ise yine özellikle doğum yapan kadınların kabusu olan çatlaklar ki bu alanda da markanın çok özel ürünleri bulunuyor.

Ürünlerinin tamamen dermokozmetik olduğunu söylemeye bile gerek yok.

Peki, ama hiç düşündünüz mü insanların yaşamında neden Selülit oluşur? Birkaç nedenini söylemek gerekirse; kendi bedenine uygun giysiler giymeme, hareketsizlik, su tüketmeme, dengesiz beslenme, spor yapmama bu sorunun oluşmasının ana nedenleri arasındadır.

Elancyl Selülit Kremi de tüm bunlar göz önüne alınarak üretilen ürünlerdir.Zaten marka 1978 yılında kafeini ilk defa bu tarz ürünlerde kullanmıştır. 1987 yılında bir adım daha atılmış mikro partikülleri bu sorunun giderilmesinde kremlerde kullanmıştır. Bir tek kullanım ile 24 saat etkili ürünleri bile vardır.

Gelelim bu çok özel kremi, evet düzenli kullanım ile Selülitleri yok eder. Vücudu sıkılaştırır ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturur.

Sadece mide ve karın bölgesi için olan ürünler olduğu gibi bu Selülitlerden kurtulunmaz durumunda olan ürünleri bile mevcuttur. Eğer gündüz kullanmam diyenlerden iseniz özel gece serisi ürünlerle siz uyurken de bu sorunlardan kurtulmanız mümkün. Yani ürün gamı oldukça geniş ve eksiksiz.

Her yaşta güvenle korkmadan kullanılabilecek doğal ürünler. Pürüzsüz bir cilt arayanlar bu ürünleri asla kaçırmamalı.