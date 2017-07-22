Elektronik Sigara Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ateşleme sistemi sigara gibi olmadığı için zararlı kimyasallar içermez. Tercihe göre nikotin miktarı ve aromalar kullanılabilir. Tütün sigarasına oranla oldukça ekonomiktir. Kötü kokudan, kül tablasından ve izmaritlerden hoşlanmıyorsunuz elektronik sigara tam sizlere göredir

Ateşleme sistemi sigara gibi olmadığı için zararlı kimyasallar içermez. Tercihe göre nikotin miktarı ve aromalar kullanılabilir. Tütün sigarasına oranla oldukça ekonomiktir. Kötü kokudan, kül tablasından ve izmaritlerden hoşlanmıyorsunuz elektronik sigara tam sizlere göredir. Tütün sigarasından aldığınız zevki ve hissi iyi bir elektronik sigaradan da alabilirsiniz.

Elektronik sigaraya yeni başlayanlar için tavsiyeler

-İyi bir başlangıç için gün içinde şarjı iyi giden bir elektronik sigara seçmek gerekir.-Sigaranın eksikliğini kapatması için nikotin ayarının iyi yapılması gerekir.-Tütün sigarasından alınan tadın gelmesini beklemeyin. Fakat iyi ayarladığınız nikotin seviyesi size tütün sigarasını arattırmayacaktır.-Elektronik sigarada çekişleri yumuşak ve uzun tutmalısınız.-Yanınızda her zaman yedek coin bulundurmanız önerilir.-Elektronik sigarayı ilk başlarda sık sık kullanabilirsiniz. Bunun zararı yoktur yalnız uzun vadede çok da fazla kullanmamak gerekir.-Nikotin alım seviyenizi zamanla azaltın. Bir anda azaltırsanız elektronik sigaradan bir süre sonra sıkılacaksınız.-Farklı e- likitler kullanarakdan aldığınız keyfi arttırabilirsiniz.

Kullanıma göre elektronik sigara seçimi

-Eğer elektronik sigarayı ara sıra kullanıyorsanız, sürekli olarak kullanmıyorsanız kullanımı basit fazla fonksiyonu olmayan ürünler seçmelisiniz.

-Eğer orta derecede kullanıyor ve günde 10- 20 arasında kullanıyorsanız sigara hissini iyi ve kusursuz veren bir cihaz kullanmanız gerekir.

-Orta derece ve üst kullanıcılar için yoğun buhar üretimi olan ve sigaradan daha fazla vuruş sağlayan bir cihaz kullanmanız önerilir.

Elektronik sigara tütün sigarasından daha mı zararlıdır

-Tütün sigarasının tersine elektronik sigarada zift, katran gibi zararlı maddeler bulunmaz. Tütün sigarasıyla elektronik sigaranın arasındaki en büyük fark tütün sigarasının yandığında oluşturduğu zararlı gazların elektronik sigarada bulunmamasıdır. Bazı sağlık kurumlarının yaptıkları araştırmalara göre elektronik sigara tütün sigarasına oranla %95 oranında daha az zararlıdır.

Elektronik sigaranın çevreye zararları nelerdir

Tütün sigarası kadar elektronik sigaranın çevredekilere zararı yoktur. Elektronik sigaranın içinde bulunan nikotinden sadece elektronik sigarayı kullanan kişi etkilenir.