Elektronik sigara ile sigarayı bırakabilirsiniz

Sigara tiryakilerinin her konu açıldığından sigarayı bırakamıyorum savunması aslında tamamen kişilik özellikleri ile alakalı olsa da pek çoğu bunu kabul etmekten kaçıyor.

elektronik sigaranın tütün içerikli sigarayı bırakmalarında etkili olduğunu belirtiyor. İnternet haberlerinde ve sosyal medyada

Elektronik Sigara Likit ve Nikotin Bilindiği üzere elektronik sigarayı minimum oranda kullanarak, nikotin ihtiyacını minimum seviyede karşılayarak vücudun dengesini bozmadan, zamana yayarak bu süreci tamamlamalıdır.

Ülkemizde elektronik sigaranın olumsuz etkileri tam olarak ortaya çıkarılamamış olsa da aşırı kullanıma bağlı olarak bir takım olumsuzluklara sebep olduğu doğrudur. Ancak hemen belirtelim ki elektronik sigarayı kullanmaktaki amaç zaten nikotin isteğini azaltarak, zaman içerisinde tütün içerikli sigaradan tamamen kurtulmaktır. Bu sebeple elektronik sigarayı kullanırken bunu bir keyif aracına dönüştürmeden, daha sağlıklı günlere kavuşmak için bir basamak olarak görmeyi unutmayınız.



Elektronik sigara likit seçiminde de mümkün olduğunca sizi nikotin ihtiyacından ve nikotin hatırlatıcı aromalardan uzak durunuz. Son olarak elektronik sigara likiti satın alacağınız satıcıların güvenilir olduğundan emin olarak satın alınız. İnternet üzerinden elektronik sigara veya likit siparişi verecek ise lütfen yorumları okuyarak sipariş veriniz. Böylece olası online alışveriş risklerinizi de minimuma indirmiş olursunuz. Sigara tiryakilerinin her konu açıldığından sigarayı bırakamıyorum savunması aslında tamamen kişilik özellikleri ile alakalı olsa da pek çoğu bunu kabul etmekten kaçıyor. Bu sebeple elektronik sigara alternatifini tercih eden ve bir süre sonra sigarayı bırakan pek çok tiryaki,tütün içerikli sigarayı bırakmalarında etkili olduğunu belirtiyor. İnternet haberlerinde ve sosyal medyada elektronik sigara ile alakalı pek çok olumsuz görüş, iddia ve söylenti olsa da bunların tam olarak gerçeği yansıtmadığı aşikardır. Zira her şeyde olduğu gibi elektronik sigarayı da aşırı derecede kullanmak elbette sağlık açısından sorunlara neden olabilecektir. Ancak elektronik sigarayı kullanmaktaki amaç keyif almak değil, nikotin ihtiyacını minimum seviyede tatmin ederek, zamanla bunu ortadan kaldırmaktır.Bilindiği üzere elektronik sigara likit ile birlikte kullanılmakta, kullanıma bağlı olarak tükenen likit doldurulmakta veya değiştirilmektedir. Likit içerisine konulan çeşitli aromalar ile sigarayı bırakma sürecinde ağız içinde nikotinin vermiş olduğu acılığı zamanla yok etme ve bunun yerine aroma tatlarını alarak nikotin düşüncesinden uzaklaşma sağlanmaktadır. Kullanıcıların kişisel olarak dikkat etmesi gereken en önemli husus ise elektronik sigaranın, tütün içerikli sigaranın yerini almasına engel olmak ve bunun sigaradan tamamen kurtulmak olduğunu unutmamasıdır. Bu düşünce ile daimaminimum oranda kullanarak, nikotin ihtiyacını minimum seviyede karşılayarak vücudun dengesini bozmadan, zamana yayarak bu süreci tamamlamalıdır.Ancak hemen belirtelim ki elektronik sigarayı kullanmaktaki amaç zaten nikotin isteğini azaltarak, zaman içerisinde tütün içerikli sigaradan tamamen kurtulmaktır. Bu sebeple elektronik sigarayı kullanırken bunu bir keyif aracına dönüştürmeden, daha sağlıklı günlere kavuşmak için bir basamak olarak görmeyi unutmayınız.seçiminde de mümkün olduğunca sizi nikotin ihtiyacından ve nikotin hatırlatıcı aromalardan uzak durunuz. Son olarak elektronik sigara likiti satın alacağınız satıcıların güvenilir olduğundan emin olarak satın alınız. İnternet üzerinden elektronik sigara veya likit siparişi verecek ise lütfen yorumları okuyarak sipariş veriniz. Böylece olası online alışveriş risklerinizi de minimuma indirmiş olursunuz.