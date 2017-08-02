Elektronik sigara ile sigarayı bırakabilirsiniz

Bilindiği üzere elektronik sigara likit ile birlikte kullanılmakta, kullanıma bağlı olarak tükenen likit doldurulmakta veya değiştirilmektedir. Likit içerisine konulan çeşitli aromalar ile sigarayı bırakma sürecinde ağız içinde nikotinin vermiş olduğu acılığı zamanla yok etme ve bunun yerine aroma tatlarını alarak nikotin düşüncesinden uzaklaşma sağlanmaktadır. Kullanıcıların kişisel olarak dikkat etmesi gereken en önemli husus ise elektronik sigaranın, tütün içerikli sigaranın yerini almasına engel olmak ve bunun sigaradan tamamen kurtulmak olduğunu unutmamasıdır. Bu düşünce ile daima elektronik sigarayı minimum oranda kullanarak, nikotin ihtiyacını minimum seviyede karşılayarak vücudun dengesini bozmadan, zamana yayarak bu süreci tamamlamalıdır.
Elektronik Sigara Likit ve Nikotin
Ancak hemen belirtelim ki elektronik sigarayı kullanmaktaki amaç zaten nikotin isteğini azaltarak, zaman içerisinde tütün içerikli sigaradan tamamen kurtulmaktır. Bu sebeple elektronik sigarayı kullanırken bunu bir keyif aracına dönüştürmeden, daha sağlıklı günlere kavuşmak için bir basamak olarak görmeyi unutmayınız.
Ülkemizde elektronik sigaranın olumsuz etkileri tam olarak ortaya çıkarılamamış olsa da aşırı kullanıma bağlı olarak bir takım olumsuzluklara sebep olduğu doğrudur.
Elektronik sigara likit seçiminde de mümkün olduğunca sizi nikotin ihtiyacından ve nikotin hatırlatıcı aromalardan uzak durunuz. Son olarak elektronik sigara likiti satın alacağınız satıcıların güvenilir olduğundan emin olarak satın alınız. İnternet üzerinden elektronik sigara veya likit siparişi verecek ise lütfen yorumları okuyarak sipariş veriniz. Böylece olası online alışveriş risklerinizi de minimuma indirmiş olursunuz.