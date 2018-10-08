En İyi Kepek Şampuanı

Omuzlara saçlardan dökülen beyaz pulların ortadan kaldırılması için en iyi kepek şampuanı Bioxcin hakkında daha fazla bilgi sahibi olun!

Omuzlara saçlardan dökülen beyaz pulların ortadan kaldırılması için en iyi kepek şampuanı Bioxcin hakkında daha fazla bilgi sahibi olun!

Kepek bulaşıcı olmayan ve ciddi riskler taşımayan bir cilt hastalığıdır. Doğru şampuan seçimi ve saç bakımı alternatifleri ile birlikte bu duruma kolayca çözüm bulunabilir. Tek rahatsız edici hali estetik açıdan kişilerde huzursuzluğa neden olmasıdır. Saçlar temiz olsa dahi kirli ve bakımsız görünüme neden olur. Eğer kepeklenme normalden daha fazla görülüyorsa ve kaşıntı ile birlikte cilt kızarıklıkları ortaya çıkmış ise yalnızca bir kepek şampuanından çok hassas deri için formüle edilen ürünlerin tercih edilmesinde yarar vardır. Cilt kendini sürekli yenileme halindedir. Yeni hücrelerin oluşması ile birlikte ölü hücreler saçlı deriden kepeklenme yoluyla dışarı atılır.

Kepeklenme Nedenleri Nelerdir?

Malassezia Mantarı: Ciltte yaşayıp zararı olmayan bir mantar türü olup kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başladığında ciltteki sebumu fazlası ile tüketerek verdiği zararlardan biri olan kepeklenme sorununa yol açar. Cildin yenilenme sürecini hızlandırırken aynı zamanda ölü hücrelerin hızlı ve gözle görülür bir şekilde saçlı deriden atılmasında rol oynar. Bu noktada en etkili kepek şampuanı ile cildin temizlenmesi sağlanmalıdır.

Saçı Yıkama Sıklığı: Saçların az yıkanması kepek oluşumuna bir sebep gösterilebilir. Elbette az yıkanan her saçta kepek oluşur kanısına varılmamalıdır. Bununla birlikte saçların gereğinden fazla yıkanması da kepek oluşumuna sebebiyet verebilir. Şampuanın saçlı deriyi tahriş etmesinden dolayı yine kepeklenme riski ile karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

Kuru Cilt: Kış aylarında cildin kuruması kaçınılmazdır. Nemsiz ortamlar ve fazlasıyla sıcak odalarda kalmakta saç derisinin kurumasına sebebiyet verebilir. Sürekli bu ortamlara maruz kalmak saç derisinde kepeklenme riskini artırabilir. Bu tür kepeklenmeler az oranda görülüp yağsızdır. Tüm bunlarla birlikte az su içmek, yeterli oranda güneş ışığı alamamak, stres döküntülü cilt sorunları olarak karşımıza çıkabilir. Kepeğe karşı etkili şampuanlar düzenli bir şekilde kullanılarak bu sorundan kurtulmak son derece olanaklıdır.

Kepek, Yoğun Kepek Ve Hassasiyet Sorunlarına Karşı Etkili Şampuan