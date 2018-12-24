Esnafa koruyucu sağlık hizmetlerini anlattılar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde "Halk Sağlığı" saha eğitimlerini Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüklerinde sürdürdü.

İKÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Asya Babaoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr.Yeşim Karakaş danışmanlığında hazırladıkları Bayraklı Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerini tanıtan broşürleri vatandaşlara dağıtan genç hekim adayları vatandaşları bilgilendirdi.

İntern Dr.Enes Kurnaz, İntern Dr. Melis Cevhertaş ve İntern Dr. Embiye Mutlu tarafından dağıtılan broşürler oldukça ilgi gördü. Gençler ayrıca lokanta, eczane, taksi durakları, polis merkezleri, eğitim kurumları ve muhtarlıklar gibi vatandaşın sık uğradığı yerlere afiş asıp broşür bıraktı. İKÇÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, saha çalışmaları sırasında çevre esnafının ve vatandaşların Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz sunan ve kısa süre önce yeni bir adrese taşınan Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yerini ve sunulan hizmetleri yeterince bilmediğini tespit etti. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Asya Babaoğlu, İKÇÜ olarak hekim adaylarının sadece hastanede değil; sahada da aktif olarak görev yapmalarını, halkla iç içe olmalarını oldukça önemsediklerini vurguladı. Dr.Asya Babaoğlu, "Hekimlerimizin sağlık hizmetini tüm kesimlere eşit ulaştırmaları konusunda bilinç kazanmaları fakültemiz misyon ve vizyonu açısından çok önemli. Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemlerinin temelini oluşturur. Aslında çoğu sağlık sorunumuz, Aile Hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezi gibi İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda çözüme kavuşur. Bu hem kişinin hastane gibi daha karmaşık bir ortamda yorulmaması, hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan hastanelerin yükünü hafifletmek açısından çok önemli. "dedi.

Korunmak her zaman tedaviden ucuzdur

Dr. Babaoğlu, "Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için yılda en az bir kez Aile Hekiminizi ziyaret edin. İhtiyaç halinde diğer hizmetler için ilçenizdeki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurun." diyerek bireylerin sağlıklarına önce "kendilerinin" sahip çıkması gerektiğini vurguladı. "Sağlıkta Maliyet" konusuna değinen Dr.Babaoğlu "Korunmak, her zaman tedaviden ucuzdur. Bu sadece bireysel olarak düşünülmemeli. Kişilerin sağlıklarını koruması, hastalanmışsa erken tanısı ve tedavisi ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir." diye konuştu. Bayraklı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aslıhan Onur ve Bayraklı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM)Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Özlem Pekel ise kurumlarının tanıtılmasından çok memnun olduklarını, halka ellerinden gelen her türlü koruyucu sağlık hizmeti için ekipçe var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Bayraklı Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Doktoru Uzm.Dr.Pekel ise SHM'lerde sunulan başlıca hizmetleri şöyle sıraladı: "Diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenme danışmanlığı, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri (spiral takma çıkarma, kondom, doğum kontrol hapı vb.), Sertifikalı Hekim eşliğinde sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık, Psikolog, gebe bilgilendirme eğitimleri, kanser taramaları (meme, rahim ağzı / smear, kolon) ve daha birçok hizmet SHM'ler bünyesinde yer almaktadır. Uzm.Dr.Pekel ayrıca yakında küçük bir spor salonunun da açılacağının müjdesini verdi.