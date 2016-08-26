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    • Estetiğe Dair Her Şey

    Estetiğe Dair Her Şey

    25 Ağustos 2016 Perşembe 14:39
    Estetiğe Dair Her Şey

                     Bayanların tercihi olan estetik operasyon cerrahi yöntemlerle kırışıklıklardan, meme estetiğine, yüz germeden burun ve kulak estetiği başarılı ameliyatlarla gerçekleşmektedir. Burnun yeniden düzeltilmesi ve farklı bir görünüm kazanması yüzde değişiklik yaratmaktadır. Ayrıca bayanların göğüslerine verdiği önem estetikle değiştirmek mümkündür.

                     Yüz bölgesinde kulak oldukça önemli olup kepçe kulak olması çocukların psikolojini bozmaktadır. Olduğundan fazla büyük görünen kulak yapısı Kepçe Kulak Estetiği sayesinde küçültülmektedir. Kulak gelişimi genelde küçükken tamamlandığından estetik olması durumunda düzelmektedir.

                     Erkeklerin genç ve sağlıklı görünmeye önem vermesi fiziksel özelliklerini de beraberinde getirmektedir. Jinekomasti erkek memesinin büyümesi ile kendinden kaybolduğu gibi bazılarında ise kalıcı olabilmektedir. Cerrahi tedavi yöntemleri yağ dokuları çıkartılarak eski haline dönmektedir.

                     Yaşlanmaya bağlı olarak sarkma yaşanan bacak derisi kilo alıp verenlerde daha çok görülmektedir. Bacak Estetiği yaptırmak isteyen bayanlar bacaklarının daha güzel ve mükemmel görünmesini sağlamaktadır. Bacakların çirkin görünümü ve şekil bozukluğu olan estetik yaptırmaktadır. Bacaklarda bulunan yağ dokuları cerrahi yöntemle düzgün olarak ortaya çıkmaktadır.

     

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