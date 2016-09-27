Vücudun düzeltilmesi için estetik operasyonlar son yıllarda yoğun talep görmektedir. Daha güzel ve mükemmel görünmesi için estetik problemler uzman tarafından giderilmektedir. Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak yapılan estetik son dönemlerde kadınların yaptırdığı gibi erkeklerinde ilgisini çekmektedir.

Meme görünümünü değiştirmek isteyen bayanların çoğu meme dikleştirme yaptırmaktadır. Memenin zamanla sarkması ve derinin kalitesini kaybetmesi yüzünden memenin dik olmasını sağlamaktadır. Memelerin daha dolgun görünmesi durumunda küçültülerek hastanın isteğine bağlı olarak yapılmaktadır.

Estetik tedavilerinde olmak istediğiniz estetik cerrahi farklı kategorilerle bulmak mümkündür. Ameliyat sonrasında bazı riskler olduğu gibi iyileşme süreci de değişmektedir. Uzman cerrahın önerileri ameliyat sonrasında uyarak risklerden kurtulmanız anlamına gelmektedir. Estetik tedavilerinde önemli olan hasta doktor ilişkisi olup birlikte hareket etmek oldukça önemlidir.

Yaşlanmaya bağlı olarak cildin yaşlanması sarkma ve gevşeme durumunda kişi daha yaşlı görünmektedir. Estetik operasyon sayesinde vücudun her yerine yapılan estetikle daha genç ve sağlıklı görünüme kavuşmak mümkündür. Operasyonlar arasında yüz, meme burun gibi ameliyat yapılmaktadır.