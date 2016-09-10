10 Eylül 2016 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Estetikle Hayat Daha Güzel

    Estetikle Hayat Daha Güzel

    10 Eylül 2016 Cumartesi 12:53
    Estetikle Hayat Daha Güzel

      Karın bölgesinde meydana gelen çatlaklar vücutta kötü bir görünüme sebebiyet vermektedir. Özellikle doğum sonrası sarkmalar karın bölgesinde kalıcı olmaktadır. Estetik cerrahlar karın bölgesinde meydana gelen sarkma, yağlanma ve çatlakları kalıcı olarak tedavi etmektedirler. Bütün kadınlar mankenler gibi pürüzsüz bir görünüme sahip olmak istemektedirler. Sağlık alanında ki hızlı ilerleyişle birlikte artık ameliyat izi olmaksızın karın bölgesine istenilen operasyonlar yapılabilmektedir.

    Yapılacak estetik operasyonla birlikte hem sağlığınızı geri kazanacaksınız hem de mükemmel bir karına sahip olacaksınız. Karın Germe ameliyatı olacaksanız özellikle yaz mevsimini tercih etmeniz gerekmektedir. Yazın yapılan estetik operasyonlarla iz bırakmadan karın gerdirme işlemini yaptırabilirsiniz. Karın germe operasyonu çok sık doğum yapmış olanlara ve dengesiz bir şekilde kilo almış vermiş kişilere uygulanmaktadır.

     Kol bölgesinde meydana gelen yağlanma sarkmalara sebebiyet verir. Bu sarkmaları ve kötü görünümü oradan kaldırmak için estetik operasyonlar uygulanır. Kol sarkması genellikle yaşlılık ve kilo alıp - vermede meydana gelmektedir. Kol germe operasyonu en fazla 3 saat sürmektedir. Kol estetiği o bölgedeki yağı alma veya fazla deriyi alma gibi operasyonlardan oluşur.

     Dolgu yapmak amacıyla vücudun bir yerinden başka bir yerine yağ transferi yapma işlemine Lipofilling denilmektedir. Lokal anestezi yapılarak yağ alınacak bölge uyuşturulur ve yağ alma işlemine başlanılır. Alınan yağ nereye dolgu yapılacaksa o bölgeye uygulanır. Genelde yüzde meydana gelen kırışıklıklar, çökük yanaklar çene gibi bölgelere uygulanır.

     

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Estetikle, Hayat, Daha, Güzel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN SOCAR halka açılıyor
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Seçkinlere özel
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz