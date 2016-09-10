Karın bölgesinde meydana gelen çatlaklar vücutta kötü bir görünüme sebebiyet vermektedir. Özellikle doğum sonrası sarkmalar karın bölgesinde kalıcı olmaktadır. Estetik cerrahlar karın bölgesinde meydana gelen sarkma, yağlanma ve çatlakları kalıcı olarak tedavi etmektedirler. Bütün kadınlar mankenler gibi pürüzsüz bir görünüme sahip olmak istemektedirler. Sağlık alanında ki hızlı ilerleyişle birlikte artık ameliyat izi olmaksızın karın bölgesine istenilen operasyonlar yapılabilmektedir.

Yapılacak estetik operasyonla birlikte hem sağlığınızı geri kazanacaksınız hem de mükemmel bir karına sahip olacaksınız. Karın Germe ameliyatı olacaksanız özellikle yaz mevsimini tercih etmeniz gerekmektedir. Yazın yapılan estetik operasyonlarla iz bırakmadan karın gerdirme işlemini yaptırabilirsiniz. Karın germe operasyonu çok sık doğum yapmış olanlara ve dengesiz bir şekilde kilo almış vermiş kişilere uygulanmaktadır.

Kol bölgesinde meydana gelen yağlanma sarkmalara sebebiyet verir. Bu sarkmaları ve kötü görünümü oradan kaldırmak için estetik operasyonlar uygulanır. Kol sarkması genellikle yaşlılık ve kilo alıp - vermede meydana gelmektedir. Kol germe operasyonu en fazla 3 saat sürmektedir. Kol estetiği o bölgedeki yağı alma veya fazla deriyi alma gibi operasyonlardan oluşur.