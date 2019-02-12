Evde yapabileceğiniz zayıflama kürleri ile sağlıklı kilo vermeniz mümkün.

Diyetlerini düzenli bir biçimde yapmaya başlayan kişiler evde yapılabilecek zayıflama kürleri ve eco slim zayıflama tableti ile sağlıklı olarak kilo verebilirler.

Lahanalı zayıflama kürü nasıl yapılır?

Zayıflamak için kürleri kullanmayı düşünen kişiler diyetlerinin yanında bu kürlere yer verirse son derece başarılı sonuçlar alabilmektedir. Lahananın kalorisinin çok düşük olmasının yanı sıra vücut için muhteşem bir ürün olması onu zayıflama listelerinde önemli ürünlerden birisi haline getirmektedir. 4-5 adet lahana yaprağı ve 3 bardak su kullanılarak kolayca hazırlanan bu kür de evde yapılabilecek zayıflama kürlerinden birisidir. Lahana yapraklarını 3 bardak suyun içerisinde 7 dakika kadar haşlayan kişiler, sonra ılıtarak karşımı süzebilirler. Yemeklerden 1 saat öncesinde bu kürden bir bardak tüketilmesi gün için yeterli olacaktır.

Soğanlı zayıflama kürü tarifi nedir?

Soğan ve sarımsağın insan sağlığı için olumlu etkileri saymakla bitmezken zayıflatıcı etkileri de bunlardan birisidir. Bu aşamada kişiler 2 adet orta boy soğan, yarım litre su ve sirke ile birlikte istenen zayıflama kürünü hazırlayabileceklerdir. Bunun için yarım litre suyun içerisine soğanların kabukları ile birlikte atılması gerekmektedir. Çoğu kürde soğanlar soyulurken bu kürde soğansız tercih edilir ve bunun faydaları hemen görülebilmektedir. Üzerine 50 ml. sirke atıldıktan sonra karışımın 10 dakika kadar kaynatılması gerekmektedir. Daha sonrasında soğuması için bir kenara alınan sirkeli ve soğanlı bu su aç karna yemeklerden önce tüketilerek zayıflamaya yardımcı olması sağlanabilir.

Sodalı yeşil çay kürü tarifi nedir?

Sodanın içerisinde yer alan vitamin ve mineraller diyet döneminde çok büyük öneme sahip olurken bunun yanında yeşil çayın zayıflama etkileri de eklenerek muhteşem bir kür elde edilebilir. Bu kür için, 2 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 şişe maden suyu, yarım limonun suyu ve 2,5 bardak suya ihtiyaç olmaktadır. İlk olarak suyu tek başına kaynatan kişiler üzerine yeşil çayı ekleyerek demlemeye başlarlar. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra karışıma maden suyu ve limon suyunun da eklenmesi gerekmektedir. Aç karınla yemeklerden 15 dakika önce içilmesi gereken bu kür ile yağlardan kurtulmak mümkün olabilir.

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