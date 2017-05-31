Evinize 1 kilodan fazla tuz almayın

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrem Öner Özkara, iyotun ışık ve ısıdan etkilendiğini belirtti ve bu nedenle eve tuz satın alırken en fazla 1 kiloluk paketlerde alınmasını önerdi. Özkara, iyot eksikliğinin ciddi bir sağlık sorunu olup yetişkinlerde guatrdan meme kanserine kadar pek çok hastalığa, çocuklarda ise büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğunu belirtti

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrem Öner Özkara, iyotun ışık ve ısıdan etkilendiğini belirtti ve bu nedenle eve tuz satın alırken en fazla 1 kiloluk paketlerde alınmasını önerdi.

Dr. Özkara, iyot eksikliğinin dünyada 100'den fazla ülkede ciddi bir sağlık sorunu olup yetişkinlerde guatrdan meme kanserine kadar pek çok hastalığa, çocuklarda ise büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

İnsan vücudundaki iyotun yüzde 60'ı tiroit bezinde depolanır. Metabolizma hızını ayarlayan ve zihinsel gelişmemizde önemli rol oynayan tiroit hormonları iyottan yapılır. Bu nedenle iyot, anne karnından itibaren başlayarak özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde sonrasında ise yetişkin dönemde ve hamilelikte oldukça önemli bir elementtir. İyot aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasında ve çeşitli minerallerin vücuda faydalı hale gelmesinde, vücudun enerji seviyesinin düzenlenmesinde, cilt, saç ve tırnak sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, üreme sistemi sağlığında, memede fibrokist oluşumundan korunmada ve kanserden korunmada da rol alır. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) günlük iyot ihtiyacı yaşamın ilk yılında 50 mikrogram/gün, 1-7 yaş arası günlük 90 mikrogram, 7-12 yaş arası günlük 120 mikrogram, 12 yaş sonrası ve yetişkinlerde günlük 150 mikrogram, hamilelerde ise günlük 200 mikrogramdır.



Kilo artışı ve unutkanlığa neden oluyor

İyotun ana kaynağı sofra tuzu

Anne karnında iyot eksikliği cüceliğe neden olabilir

Tuzu en fazla 1 kiloluk paketlerde alın

İyot eksikliğinin erken evrede belirti vermediğini söyleyen Dr. Özkara belirtilerin hipotiroidi geliştikten sonra ortaya çıktığını açıkladı ve şunları söyledi:Halsizlik, yorgunluk, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, ciltte kalınlaşma, kilo artışı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, kabızlık, soğuğa karşı tahammülsüzlük, adet düzensizliği, saç ve tırnaklarda kırılma, depresyon, zihinsel gelişim zorluğu, algıda azalma, guatr, gebe kalmada güçlük.Vücutta bulunan iyodun yüzde 90'ının gıda, yüzde 10'unun ise su yolu ile alındığını belirten Dr. Özkara, iyotun mide ve bağırsağın üst bölümlerinden emildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Beslenmedeki ana iyot kaynağı sofra tuzudur. Bunun dışında kabuklu deniz canlılarında, mezgit, somon, ringa balığı, deniz levreği, dip balıklarında, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde, yumurta, sarımsak, lima fasulyesi, pazı, sakız kabağı, susam, soya fasulyesi ve ıspanakta bulunur.Bununla birlikte lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, şalgam ve turp gibi sebzeler, tiroit bezinde iyot taşınmasını engelleyerek iyot yetersizliğine neden olabilirler ve bu nedenle kontrollü tüketilmelidirler.İyot eksikliğinin başta çocuklarda zeka geriliği, büyüme geriliği, guatr, tiroit nodülü ve hipotiroidiye neden olduğunu da söyleyen Dr. Özkara, neden olduğu diğer hastalıkları da şöyle sıraladı:Hamilelik sırasında yeterli iyot alınmaması düşük, ölü doğum, erken ve düşük ağırlıklı doğum, bebekte zeka geriliği, bebekte sağırlık, dilsizlik, şaşılık, cücelik, guatr ve bebek ölüm hızında artışa neden olabilir. Yetersiz iyot alımı tiroit bezinde büyümeye (guatr) neden olur, tiroit hormonu üretimi azalır ve hipotroidi bulguları ortaya çıkar. İyot eksikliği çocuklarda nörolojik, psikolojik ve entelektüel sorunlara yol açıp zeka geriliğine neden olabilir. Anne karnındayken yetersiz iyot alımı cücelik veya okul çağında büyüme geriliği gibi sorunlara neden olabilir. İyot eksikliği olan kişilerde tiroit bezi beslenme dışı kaynaklardan daha fazla iyot aldığı için bu kişilerde tiroit kanseri riski de daha yüksektir.İyot eksikliğini önlemek için iyotlu sofra tuzu kullanılması gerektiğini de belirten Dr. Özkara tedavisini de şöyle anlattı:İyotlu tuz ışık, ısı ve nemden etkilendiği için renkli ve kapaklı kaplarda, dolap içinde ve kuru ortamda saklanmalı, evinize en fazla 1 kiloluk paketlerde tuz satın alın. Tuz yemek piştikten sonra veya sofrada ilave edilmelidir. 1 gram iyotlu tuzdaki iyot oranı yaklaşık 70 mikrogramdır yani günde 2 gram tuz tüketimi ile günlük iyot ihtiyacı karşılanmış olur. Balık ve kabuklu deniz canlıları gibi yüksek oranda iyot içeren yiyecekler, süt, yumurta, et gibi gıdaların düzenli kullanılması iyot eksikliğini önler. İyotlu tuz kullanımına ilave olarak ekmeğe, şekere iyot eklenmesi, içme sularının iyotlanması da iyot eksikliği gelişmesini önlemeye yardımcı olur. İyot eksikliğini önlemeye yarayan bu önlemlerin yetersiz kalıp hastalık geliştiği durumlarda iyot içeren tablet ve damlalar ile tedavi uygulanır. Ancak bu tedaviler mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır çünkü iyot fazlalığına bağlı da şikayetler ve hastalıklar gelişebilmektedir.