Fazla Kilolardan Kısa Zamanda Kurtulun

Yaza girilmesi ile birlikte fazla kiloları olanlar bu konuda büyük araştırmalara girmiş bulunuyor. Fakat bu dönem de daha önce araştırma yapanlar hep bir hüsrana uğradı diyebiliriz

Özellikle diyet için sayfa sayfa gezinenler geçen sene ki diyet listeleri ile karşı karşıya kalınca el mahkum aynı yöntemleri deneyerek zayıflamaya çalışıyorlar. Ne denli başarılı oldukları konusu tartışmaya açık olduğunu söyleyebiliriz. Fakat seneye damgasını vuracak olan ve piyasaya çıkmak için yazı bekleyen birkaç diyet listesi sizlere sunmamız mümkündür. Bu diyet listeleri ile kısa zamanda hem kilo verecek hem forma gireceksiniz. İlk diyet listemiz 2 haftada 8 kilo verdiren diyet listesi olarak ön plana çıkıyor

-Sabah kahvaltıdan önce en az iki bardak su için ilk içeceğiniz suyun içine limon yada elma sirkesi koyun. Kahvaltı da ise; bir adet yumurta haşlanmış olması önemli, bir dilim kadar peynir yağsız olmalı, 4 tane siyah yada yeşil zeytin tuzu alınmış olmalı, sebze sınırsız. Fakat yağ tuz yok

-Ara öğün olarak 3 adet kuru meyce veya bir adet orta boy mevsim meyvesi

-Öğlen yemeği; iki tane yağı alınmış postu çıkmış olan tavuk budu veya 100 gr kadar tavuk göğsü haşlanmış veya yağsız pişmiş olacak ızgara da olabilir. Bol salata ve üç yemek kaşığı yoğurt

-Ara öğün; bir bardak tarçınlı süt yada 2 tane ceviz. Eğer bunlar yoksa 10 tane kadar taze tuzsuz fıstık.

-Akşam yemeği bu öğün oldukça önemli bir öğün akşam yemek saatiniz saat 5 ve 6 arasında olmalı ve yapabiliyorsanız salata ve yoğurt yiyin. Eğer yapamıyorsanız o zaman 4 kaşık sebze yemeği ve bir dilim kepek ekmeği yoğurt yiyin.

-Bu diyet listesi süresince gün içinde en az 2.5 litre su ve en az 1 saat yürüyüş yapmalısınız. Ayrıca gece yemelerden uzak durun.

Kalıcı Kilo Verdiren Ve Kısa Zamanda Fazla Kilolardan Kurtaran Diyet

Eğer kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız o zaman sizler için başka bir diyet listesi verebiliriz. Bu diyet listemiz ile 1 ayda 10 kilo vermek mümkün. Hemen diyet listesini vermek gerekir ise;

-Yine sabah iki bardak aç karnına su için. Kahvaltıda ise ya bir tane haşlanmış yumurta yada bir dilim peynir, yanında ise bol söğüş ve 4 tane zeytin 2 dilim kepek veya çavdar ekmeği 2 tane ceviz ve bir çağ kaşığından biraz fazla ev reçeli

-Ara öğün olarak 3 adet kuru kayısı

-Öğlen yemeğinde ise yine 2 dilim çavdar ekmeği ve 5 yemek kaşığı yoğurt, salata ve sebze bir parça et, tavuk veya balık

-Ara öğün de bir adet orta boy mevsim meyvesi

-Akşam yemeği ise; dört yemek kaşığı evinizde akşam yemeği olarak ne pişirdiyseniz ondan bu konuda bir sınırlama yok yine 2 dilim ekmek ve sınırsız salata yoğurt. Eğer gece çok acıkırsanız o zaman iki yemek kaşığı yoğurdu geceye saklayın bol su ve spor ile birlikte bir ayda istediğiniz ölçü de olacaksınız. Yalnız günde 6 dilim ekmek zorunlu



Yine Sizlere Özel Bir Liste Daha

Seneniz trend diyet listeleri arasında yer alan ve 1 ayda 8 kilo verdiren diyet olarak bilinen bir listemiz daha bulunuyor. Bu listemiz ise;

-Sabah iki bardak su ile güne başlayın. Sonrasında ise 2 yumurta ve peynir zeytin, salatalık, domates, maydanoz ve yeşillik ile kahvaltı sofrasını oldukça zengin bir şekilde tutabilir. Hatta bir dilim de diyet ekmeği yiyebilirsiniz.

-Ara öğün de 3 tane badem yiyin

-Öğle yemeğinde ise 6 yemek kaşığı sebze yemeği ve bir dilim ekmek ve 5 yemek kaşığı yoğurt

-Bir bardak süt ve 2 tane diyet bisküvi

-Akşam yemeğinde bir parça yağsız pişmiş et, tavuk, balık bol salata, çorba

Bu diyet listeleri ile herkes rahatlıkla kilo verecek ve forma girerek yazın keyfini daha güzel sürecektir. Sizler de size uygun olanı seçebilirsiniz.