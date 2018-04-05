FBM Estetik Tıp Merkezi 13. Yaşını Kutladı

Samsun’da Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından kurulan FBM Tıp Merkezi, 13 yaşında

Doç. Dr. Hayati Akbaş, FBM Estetik Tıp Merkezi kuruluşunun bugün 13. Yılı olması nedeniyle çalışanları ve eşi Sevgi Akbaş ile birlikte küçük bir kutlama yaptı. Pasta kesip çalışanlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşayan Akbaş, bu başarıda yanında olan tüm personellerine teşekkür etti.

“Her zaman destek verdi”

Eşinin her daim arkasında güç olduğunu söyleyen Akbaş, “FBM Estetik Kliniği olarak 13 yıl önce kurulduk. Kurulurken Aynur Hanım, Hülya Hanım ve ben olmak üzere 3 kişi başladık. Eşim arkamızdaki en büyük güç oldu. Bize her zaman destek verdi. Kurulduk ve başladık. Şimdi 80’i aşkın geniş bir kadro ile Samsun’da estetik alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olduk. Ama kuruluşumuzun büyük bir özelliği var. Bizim kuruluşumuz uluslararası bir kuruluştur. Bizim hedef kitlemiz hep yurtdışı oldu. Uluslararası derken Avrupa, Avusturalya, Amerika, Rusya, Azerbaycan gibi birçok ülkeyi sayabiliriz” şeklinde konuştu.





“İstihdam oluşturan bir kuruluş haline geldik”

Türkiye’ye hizmet veren bir kuruluş haline geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Başka ülkelerden hastalarımızı Türkiye’ye ve Samsun’a davet ettik. Şükürler olsun ki sadece Samsun’a değil Türkiye’ye hizmet eden, ülkemize döviz kazandıran, istihdam oluşturan bir kuruluş haline geldik. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Başta sevgili eşim Sevgi Akbaş olmak üzere, sevgili Başhekimim, sevgili Müdürüm, sevgili Başhemşirem ve diğer tüm personelime bu başarıya yapmış oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür” dedi.