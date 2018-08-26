Fıskiyeyle serinleyen ineklerinin süt verimi arttı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde besici Fatih Çakan, sıcak havalar nedeniyle süt verimi düşen ineklerini fıskiye sistemiyle serinletmeye başladı. Çakan, bu yöntemle ineklerin süt veriminin arttığını belirtti

Fıskiyeyle serinleyen ineklerinin süt verimi arttı
26 Ağustos 2018 Pazar 14:46

Bigadiç’e 3 kilometre uzaklıktaki Balatlı Mahallesi'nde 20 yıldır besicilik yapan Fatih Çakan, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ineklerinin süt verimin düştüğünü fark etti. İnekleri serinletmek için ahıra fıskiye sistemi kurdurdu. Günün en sıcak saatlerinde birkaç saat çalıştırılan fıskiyenin serinlettiği ineklerin süt verimi bu sayede arttı.

Fatih Çakan, "Aşırı sıcaklarda hayvanlarımızın süt veriminin düşmesi üzerine aklımıza bu fikir geldi. Ahıra fıskiye sistemini kurduk. Sıcak havalarda günde 2-3 saat çalıştırdığımızda hayvanların süt veriminin arttığını gördük. Fıskiyeyi çalıştırdığımızda hayvanlar altına girip suyun etkisiyle serinliyorlar. Böylece hayvanların süt verimi artıyor. Sistemi herkese tavsiye ederiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fıskiye #serinlemek #inek #süt #verimi
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