Fıstık stokçularına kanser uyarısı!

Son günlerde artan fıstık fiyatlarına karşı toptancılar ve baklava üreticileri stokçuları suçladı. Antep fıstığını ellerinde tutan stokçulara uyarıda bulunan Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, "Uygun olmayan ortamda bekletilen fıstıkta Aflatoksin ürer, bu da karaciğer kanserine neden olur" dedi

Kabuklu fıstığın fiyatı 65 liradan, tatlılarda kullanılan İç Antep fıstığının fiyatı ise 210 liraydan satılıyor. Fıstık fiyatlarının bu kadar artması ithal edilmesini de gündeme getirdi. Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, ithal fıstığın Türkiye'deki fıstık lezzetini karşılamadığına dikkat çekerek, "Çünkü bu coğrafyadaki fındık ve fıstığın lezzeti diğer ülkelerde yok. O yüzden mecburen yerli fıstık kullanılacak" diye konuştu.



"Stokçular fıstığı elinde tutuyorsa Türkiye'de stokçuluk yapmak suçtur" diyen Dr. Dizdar, "Gerekli merciler bu konuda girişimlerde bulunacaktır. Fıstık ile ilgili ciddi sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.



"AFLATOKSİN ÜREDİKTEN SONRA O FISTIKTAN HAYIR GELMEZ"



Fıstıkçıların ellerindeki fıstığı sonuna kadar saklayamayacağını vurgulayan Dr. Dizdar, "Eninde sonunda satmak zorundalar. Çünkü o zaman Aflatoksin (zehirli ve kanserojen maddeler) ürer. Aflatoksin üredikten sonra da o fıstıktan hayır gelmez. Bu kanser yapan bir mantar toksindir, karaciğer kanserine neden olur. Uzun süre uygunsuz koşullarda saklarsanız bu madde ürer ve o zaman yapabileceğiniz hiçbir şey kalmaz. Fıstığı uygun koşullarda saklarsanız bir sorun olmaz ama onun için uygun nem ve kurulukta saklama üniteleri gerekli, aksi takdirde ürer. Stokçu nerede yer bulduysa orada tutacaktır. Fıstıkta Aflatoksin üreyip üremediği ancak laboratuvarda yapılan testler sonucu anlaşılabilir" dedi.



SÜTLÜ NURİYE'NİN ÇIKIŞ HİKAYESİNİ ANLATTI



Sütlü Nuriye tatlısının çıkış hikayesinden örnek veren Dr. Dizdar, "Sene olmuş 1980 bir şekilde fındık, fıstık fiyatları artmış bunu üzerine baklava üreticilerimiz şahane çözüm bulup, file fındık ve sütle yapılan 'Sütlü Nuriye'yi keşfettiler. Bu aslında o zamanın yokluk koşullarına karşı bir çözümdü." diye konuştu.



"UCUZ ETİN YAHNİSİ OLMAZ"

Vatandaşlara ucuz maldan uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Dr. Dizdar, "Vatandaş şunu bilsin, ucuz etin yahnisi olmaz. İyi mal alacaklarsa bunun bir bedeli var. Bu bedeli de lezzet, vücutlarına katkı ve besin olarak zaten elde ediyorlar. Bedavaya, ucuza bir şey almaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.