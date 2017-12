Gebeler mutlaka grip aşısı olmalı

Grip aşısı olarak hem kendinizin hem bebeğinizin hayatını kurtarabilirsiniz. Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğunuza bakmaksızın aşıyı yaptırmanızda sakınca yoktur

Grip, gebelikte, diğer dönemlere göre daha şiddetli geçirilen bir enfeksiyondur. Gerek bağışıklık sistemindeki değişiklikler, gerekse solunum ve dolaşım sistemine binen ekstra yük nedeniyle eskiden ayakta atlatabildiğiniz bu enfeksiyonu çok daha şiddetli geçirirsiniz hatta hastanede yatmanız gerekebilir. Maalesef gebelikte tanısı konmamış ve komplike olmuş olgularda akciğer iltihabı (zatürre) hatta ölüm görülebilir.

Grip sırasında görülen yüksek ateş, bebeğinizde sinir sistemi anomalilerine neden olabilir. Ama grip aşısı olursanız hem kendinizi hem de bebeğinizi (koruyucu hücreler kan yoluyla bebeğinize de ulaşacaktır) bu enfeksiyondan koruyabilirsiniz.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelik esnasında grip aşısı olmanın yararı ve gerekliliği konusunda çok önemli bilgiler verdi;

Grip, influenza virüsünün neden olduğu solunum yollarını tutan bir hastalıktır. Yüksek ateş, öksürük, göğüs ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk başlıca belirtileridir. (Her gribal enfeksiyonda ateş olmayabilir)

Çocuklarda ve ergenlerde bulantı, kusma da belirtilere eklenebilir.



Gribin yayılması, gripli kişinin öksürme, hapşırma ve konuşması sırasında etrafa yayılan virüs damlacıklarıyla gerçekleşir.

Üstelik bu öyle hızlıdır ki, karşı tarafın hasta olduğunu anlayana kadar enfeksiyon size bulaşmış olabilir. En bulaştırıcı dönem hasatlığın başlangıcından itibaren 5-7 gündür.



En iyi korunma yöntemi aşı



Gribe karşı korunmanın ilk adımı aşı olmaktır. Gebelik esnasında olunan grip aşısı hem sizi hem de doğum sonrası birkaç ay süreyle bebeğinizi gribe karşı koruyacaktır. Yapılan çalışmalar sağlıklı bireylerde aşının yüzde 60 oranında koruyucu olduğunu göstermiştir. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca gebe kadın güvenle bu aşıyı yaptırmaktadır. Canlı aşı olmadığı için güvenilirdir. (ilk üç ayda bile güvenle yapılabilir) Amerika'nın Kamu Sağlığı ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Birimi CDC, tüm gebelere grip aşısı yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. 5 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler, gebeler, bakım evinde yaşayanlar, sağlıkçılar risk altında.



Gebelikte erken tedavi önemli



Eğer gribe yakalandıysanız mutlaka istirahat edin. Eğer öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler de eklenirse veya istirahat etmenize, yeterli sıvı almanıza rağmen iyileşme bulguları izlenmezse mutlaka hastaneye başvurun. Grip için kullanılacak antiviral ilaçlar, 48 saat içinde başlanırsa, ciddi komplikasyonlardan sizi korur. Aşı için en ideal dönem ekim ayı sonuna kadar olan dönemdir. Ama grip sezonu nisan ayına kadar sürdüğünden aşı her zaman uygulanabilir. Hastalığın en yaygın olduğu ay ise şubat ayıdır. Aşıdan iki hafta sonra bağışıklık başlar.



Bebeğe grip aşısı yapılamaz



Bebeğin korunması çok önemlidir çünkü bebeklerde grip en ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üstelik altıncı ayına kadar bebeklere grip aşısı yapılamaz. (Bu nedenle evdeki diğer aile bireyleri de aşılanmalıdır.)

Ayrıca bir önceki yıl aşı yaptırmış olsanız bile her yıl yeni etkenler ortaya çıkacağından aşıyı yinelemelisiniz.

Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğunuza bakmaksızın aşıyı yaptırmanızda sakınca yoktur.

Bunları unutmayın;

- Hastaysanız, kırgınlık ve ateşiniz varsa aşı olmak için belirtilerin geçmesini bekleyin.

- Daha önce aşı nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız, aşı yaptırmayın.

- Yumurtaya karşı alerjisi olanlar, aşı sonrası benzer sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden bir süre yumurtadan kaçınmak gerekebilir.