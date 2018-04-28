Anne adaylarının merak ettiği konulardan biri de gebelikte oruç tutmanın bebeğe zarar verip vermediği. Pek çok anne hamileliği Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı oruç tutup tutmamak konusunda tereddüt ediyor. Peki ya gebelikte oruç tutmak bebeğe zarar verir mi?

Oruç tutma zamanının yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte oruç tutma süresi de yaklaşık olarak 17 saati buluyor. Ramazan’ın ilk günlerinde oruç tutan insanlar bile hem sıcak havaya hem de uzun süre aç kalma süresine adapte olmakta zorlanırken, gebelerin uzun süre yemek yemeden ve su içmeden zaman geçirmesi daha da zorlu bir durum. Gebelik süreci insanın hayatından farklı bir süreci kapsar. Anne adayının fizyolojik, anatomik ve psikolojik olarak değişiklik yaşadığı dönemdir. Gebelik döneminde anne ve bebek için vücudun gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Bu dönemde beslenme vücudun ihtiyaçları bakımından çok önemli. Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi ve dünyaya gelmesi için anne adayının düzenli beslenmesi şart. Anne adayları bu dönemde sık aralıklarla beslenmeli ve bol bol su tüketmeli.

Gebelik döneminde oruç tutma ile ilgili bilimsel araştırmalar sınırlı olsa da yapılan bazı araştırmalara göre;

Gebelik döneminde oruç tutmanın bebeğin ve annenin sağlığı üzerinde olumsuz etkisi görülmemiştir.

Aç kalmaya bağlı olarak bebeğin doğum kilosunda eksiklik görülmemiştir.

Gebelikte oruç tutan annelerin ultrasonda bebeklerine bakıldığında solunum hareketlerinin azaldığı görülmüştür ancak bu durum doğum anında herhangi bir soruna neden olmamıştır.

Oruç tutan annelerin bebekleri doğduğunda zeka ve fiziksel anlamda herhangi bir sorun görülmemiştir.

Yapılan bu araştırma oruç tutmak isteyen anne adaylarını rahatlatsa da uzun süre oruç tutmak sakıncalı olabileceğinden doktora danışmadan oruç tutulmaması önerilir.

Gebelikte oruç tutmak bebeğe zarar verir mi?

Her ne kadar anne adayı gebelikte oruç ibadetini yerine getirmek istese de doktorlar gebelik döneminde hamilelerin oruç tutmasını önermiyor. Nedeni ise anne adaylarının vücudun ihtiyacı olan yeterli sıvıyı alamaması. Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte anne adaylarının sıvı ihtiyacı artar. Gebeler oruç tuttuğunda haftalık alması gereken kiloyu da alamaz. Anne adayının hamilelik ve emzirme döneminde bol sıvı tüketmesi gerektiği için oruç tutması bebeğe zarar verebilir. Hamileler oruç tutarken nelere dikkat etmeli konu hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Gebelik döneminde oruç tutmanın sakıncaları

Uzun süre su içilmemesinden kaynaklı olarak idrar yolu enfeksiyonları ortaya çıkabilir.

Rahim kasılmaları artabilir.

Anne adayının vücudundaki kan hacmi azalabilir.

Bebeğin hareketlerinde yavaşlama olabilir.

Bebeğin suyu normal seviyesinin altına düşer.

Vücut uzun süre aç kaldığında enerji için karbonhidrat bulamadığından yağları yakmaya başlar. Bu da keton denilen maddelerin açığa çıkmasına neden olur. Bu madde bebeğin nörolojik gelişimini olumsuz etkiler.

Uzun süren açlığa bağlı olarak kan şekeri düşebilir.

Oruç sonrası midenin birden yemekle doldurulması sonucunda mideden yemek borusuna kaçak olabilir ve reflü şikayetleri yaşanabilir.

Gebeliğin ilk 3 ayında tutulan oruç düşük doğum ağırlığına neden olabiliyor.

Erken doğum riski gebelikte oruç tutan anne adaylarında daha fazla.

Bu dönemde oruç tutan annelerin çocuklarında öğrenme güçlüğü görülebiliyor.

Uzun süre oruç tutmak tansiyon düşmesine, çarpıntıya ve halsizliğe neden olur.

Uzun süreli açlık asit üretimini arttırdığından mide şikayetleri de artar.

Gebelikte kimlerin oruç tutması tehlikelidir?

Gebelikte hipertansiyon, şeker, böbrek hastalıkları gibi rahatsızlıkları olanlar için oruç tehlikelidir.

Gebelik şekeri olan anne adaylarının oruç tutmaması gerekir. Mide ülseri olanlar, karaciğer hastaları ve ishal şikâyeti olanlar kesinlikle oruç tutmamalıdır.

Hamilelik döneminde oruç tutmak isteyen hamileler ne yapmalı?

Hamilelik döneminde oruç tutmak isteyen anne adayları öncelikle doktorlarıyla bu durumu konuşmalıdır. Oruç tutmanızın riskli olup olmadığını doktorunuzdan öğrendikten sonra dengeli beslenme prensiplerine uyarak oruç tutulabilir. Oruç tutma sürecinde; tahıl grubu, meyve, sebze, et ve süt ürünleri tüketilmelidir. Gebelikte oruç tutmak isteyenler yemeğe hafif besinlerle başlamalı. Birden doymak yerine biraz bekledikten sonra yemeğe devam etmelidir.