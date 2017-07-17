Geğirmenin nedeni o olabilir!

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, stresli ortamda yaşayanlarda geğirmenin arttığını bildirdi

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, gastroenterologların en sık gördüğü sağlık sorunlarından birinin de geğirme ve şişkinlikle ortaya çıkan sağlık sorunları olduğunu söyledi.



Bazı kişilerin farkında olmadan bilinçsizce hava emdiğini anlatan Bor, "Havayı emdikten sonra yemek boruları genişlerse göğüs ağrıları ortaya çıkar. Bunun sonrasında mideye indiği zaman mide şişer." dedi.



Bor, bunu gidermenin iki farklı yolu bulunduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi:



"Mide şiştiği zaman iki yol vardır. Ya yukarı gidecektir, insan geğirecektir ya da aşağıya bağırsaklara gidip atılacaktır. Bağırsaklara giderse kişi şişer, mide ve bağırsaklar şiştiği zaman diyaframı, kalbi ve akciğerleri sıkıştırır. Aslında kalbe ve akciğere bir zararı yoktur ama hastanın ödü kopar ve bu hastayı acile taşırlar. Sürekli, 'Çok fenayım, şiştim, çok kötüyüm.' diye acile gelirler."



Bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade eden Bor, "Psikiyatristler der ki 'İyi kalpli, yumuşak kalpli, dertlerini içine atan insanın derdi geğirerek çıkar.' derler. Bu kişiler farkında olmadan bu havayı emiyorlar ve ondan sonra da geğirerek çıkartıyorlar. Tabii bunu bir tek psikolojiyle açıklamak mümkün değil, bunun altında az da olsa başka hastalıklar da yatabilir. Bu nedenle hasta, gastroenteroloji uzmanlarına uğramalı ve burada belirli incelemeleri yaptırmalı." açıklamasında bulundu.



Geğirmelerin stres habercisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serhat Bor, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hasta her zaman kendisine şunu sormalı, 'Ben ne zaman çok geğiriyorum?' Eğer bu geğirmeleri bir sıkıntıyla gerginlikle başlamışsa, tatillerde azalıyor, stres altında artıyorsa bu tamamen stresten kaçma mekanizması olarak bir geğirmedir ve bu kişi genelde iyi kalpli, yumuşak kalpli ve içindeki dertleri dışarıya vuramayan bir insandır. Kendisi iyi bir insan olduğu için endişeleri ve dertleri geğirerek çıkıyor."





"Gereksiz yere güçlü ağrı kesicileri içmeyin"



Bor, kalp için kullanılan ilaçların ve ağrı kesicilerin sindirim sistemi üzerinde ciddi zararları olduğunu vurgulayarak, "Kalp için ilaç kullanacaksınız, gerçekten hak edilmiş bir kullanımsa buna hiçbir itirazımız yok ama bu sırada sindirim sisteminin, özellikle midenin korunması gerekmektedir. Gereksiz yere güçlü ağrı kesicilerin alınmasından kaçınılmalı." diye konuştu.



Bor, sindirim sisteminde kanamaya yol açabilen ağrı kesicilerin bu rahatsızlığı olanlar tarafından hekime danışılmadan kullanılmamasını önerdi.