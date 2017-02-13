Geniz akıntısı nasıl geçer?

Öksürük, ses kısıklığı, boğaz ağrısı gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getiren geniz akıntısı, günlük yaşamda oldukça rahatsız edici olabiliyor

Uygun yöntemlerle tedavi edilmeyen geniz akıntısı, orta kulak ve sinüs enfeksiyonlarını da tetikleyebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Ozan Gökdoğan, geniz akıntısı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.



Salgı fazla miktarda ve yoğun kıvamlıysa…

Bu nedenlere dikkat!

Orta kulak ve sinüs enfeksiyonlarına yol açabilir

Şikayetlerin kendi kendine geçmesini beklemeyin, doktora başvurun