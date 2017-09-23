Gereksiz antibiyotik kullanımı, çocukta alerji yapar!

Gereksiz antibiyotik kullanımı çocuk sağlığını da olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın antibiyotikler konusunda yaptığı yeni düzenlemenin alerjik hastalar için de faydalı olduğunu belirten Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle doğumdan sonra kullanılan antibiyotiklerin astım ve alerjik hastalıkları artırdığını vurguladı

Astım ve alerjik hastalıkların gelişmesinde genetik faktörler kadar gereksiz kullanılan antibiyotikler de etkili. Faydalı mikropları da öldüren antibiyotikler, gereksiz kullanıldığında bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve astım ve alerjik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.





İKİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ VAR



İnsan vücudunun iki ayrı bağışıklık sistemi olduğunu, birinin alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi, diğerinin ise mikroplara karşı vücudu koruyan bağışıklık sistemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay; şöyle konuştu: “Doğumda hafif derecede alerjiye eğilim yaratan bağışıklık sistemi baskındır. Doğumla birlikte vajinadaki ve dışkıdaki flora ile karşılaşma, mikroplara karşı olan bağışıklık sistemini devreye sokar ve alerjiye eğilim azalır. Çocuğun bağışıklık sistemi gelişirken az mikropla karşılaşması ve mikroplarla karşılaşsa da hemen antibiyotik kullanmaya başlanması, alerjik hastalıkları arttırır. Çünkü bağışıklık sistemi zayıflayınca alerji artar, alerji artınca bağışıklık sistemi zayıflar. Gribal enfeksiyonlar, virüsler nedeniyle geliştiği için antibiyotikler yarar sağlamaz. Özellikle 2 haftayı geçmeyen ve ateşsiz olan öksürük durumlarında antibiyotik kullanımına gerek yoktur.’’





ASTIMDA GENETİK FAKTÖRLER NE KADAR ETKİLİ?



Prof. Dr. Ahmet Akçay; anne veya babada astım, alerjik nezle, egzama gibi herhangi bir alerjik hastalık varsa çocukta alerjik astım gelişme riskinin %30-50 arasında olduğuna dikkat çekti. Hem anne, hem de baba da alerjik hastalık varsa, çocukta alerjik astım gelişme riskinin ise %50-80 arasında olduğunu söyledi. Genetik faktörlerin yanı sıra özellikle obezitenin astım gelişmesine katkısının büyük olduğunu sözlerine ekledi. Yağ hücrelerinin astım gelişimine neden olan maddeler salgıladığını belirtti.



Prof. Dr. Ahmet Akçay; “Alerjik hastalıklarda aşı tedavisi çok etkilidir. Astımlı veya alerjik nezleli çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanılır. Aşı tedavisi ilaç gereksinimini azaltır veya ortadan kaldırır, yeni alerjilerin gelişmesini önler ve hayat kalitesini artırmaktadır. Çocuklarda aşının etkisi yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü çocuklarda immun sistem değişim içindedir” dedi.