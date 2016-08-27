Glutamin vücut tarafından üretilen bir amino asit çeşidi olduğundan sporcular dışında besin takviyelerini tercih edenlerin sayısı azdır. Sporcuların bu desteği almak istemesinin nedenleri ise oldukça fazladır. Glutamin büyüme hormonunu salgılamada görev alır. Beyin fonksiyonlarının da sağlıklı olarak çalışmasına yardımcı olur. Amonyağın da karaciğerden atılmasını sağlamaktadır. Dallı zincirli amino asitlerden BCAA gibi glutamin de protein parçalanmasını sağlamaktadır. Proteinin vücutta kullanılır hale gelmesinde etkili olan amino asit kullanımı sayesinde kas hasarlarını en az seviyeye ulaşır. Sporcunun iyileşme sürecini hızlandırır. Bağışıklık sisteminde de görevi olan glutamini kullanan sporcularda kas oluşumunun hızlandığı gözlemlenmiştir. Ağır egzersizler yapan sporcular glutamin kullanarak nitrojen seviyesini arttırabilir. Böylece kas tamiri, kas yapılanması ve antrenman için enerji düzeyinde artış gözlenmek mümkün olur.

Kas ve kemik yapısını korumak ve yaptığı çalışmalardan yarar sağlamak isteyen her sporcu glutamin desteğinden yararlanır. Vücudun enerji kazanması ve kas yıkımının önlenmesi gibi görevleri sayesinde sporcu daha hızlı gelişim gösterir. Sindirim sistemini de hızlandırdığından glutamin besin takviyesi sonrasında gerekli olan amino asit ihtiyacı vücuda hızla kazandırılır. Takviyenin kullanımı her ürünün içeriğine göre değişkenlik gösterse de yaklaşık olarak günlük 5 gram alınması tavsiye edilmektedir. Antrenman sonrası alınan glutamin desteği sporcunun daha enerjili olmasını sağlar. Büyüme hormonunu tetiklediğinden vücut hızla gelişmeye başlar. Uyumadan önce tüketildiğindeyse büyüme hormonu salgılanmaya başlar ve uykudayken bile gelişim göstermek, eksilen glutamin ihtiyacını karşılamak mümkündür.

Kreatin olarak bilinen bir başka amino asit ise sporcu için yağsız kas kütlesi oluşumunu sağlamada yardımcıdır. Ayrıca protein sentezi, anaerobik performans artışı, dayanıklılık ve güçte artış gibi kazanımlar da sunmaktadır. Ağırlık çalışması yapanlarda kas boyutunu ve gücünü arttırmaktadır. Ayrıca vücut ağırlığını da arttırır. Ancak bu artış yağsız kas kütlesi ile sağlanır. Enerji kazanımı da yaptığında yüksek tempoda ve uzun sürede çalışma imkânı sunar. Kreatin yalnızca vücut geliştirme amacında olanlar için değil tüm sporcular için taksiye edilmektedir. Bunun nedeni vücudun enerji ihtiyacını karşılamada maksimum olanak tanımasıdır. Kretainle ilgili yapılan araştırmalarda kısa mesafe koşucuların performansında ilk olarak yüzde 5, daha sonrakilerde ise yüzde 15 ortalama artış gözlenmiştir. Kas yorgunluğunu azaltmak için vücutta laktik asit seviyesini da arttırmakta olan kreatin sayesinde kas yorgunluğu gecikmeye başlamıştır. Bu sayede sporcu daha fazla set çalışması yapabilmekte ve normale göre daha fazla ağırlı kaldırabilmektedir. Takviyeler aracılığıyla vücudunuza daha hızlı kazandırabildiğiniz kreatin , kapsül, toz ve likit formda bulunmaktadır. Her formun kendine göre kullanım tavsiyesi bulunuyor. Besin takviyelerinin çok kez kullanıma uygun olması ekonomik fiyatlarda ihtiyaç doğrultusunda kreatin, glutamin gibi amino asit ve protein kazanımını eksiksiz yapmanızı sağlayacaktır. Besin takviyeleri, gıdalardan farklı olarak yalnızca istediğiniz desteği almanızı sağlar. Amino asit ya da protein kazanımı yapmak için istenilenden fazla yağ ve karbonhidrat kazanımı yapmanızı önler.Glutamin çeşitleri ve markaları hakkında detaylı bilgi almak için sporcu gıdalarının satışının yapıldıgı alo protein isimli firmanın web sitesi üzerinden ürünleri inceleyebilirsiniz https://www.aloprotein.com/amino-asit/glutamine



