Göz alerjisinden korunmanın 6 kuralı

Gözlerde kaşınma, kızarıklık, sürekli bir sulanma hali… Tablo ilerlediğinde göz kapaklarında şişlik, kızarma, hatta gözaltlarında morarmalar… Bahar mevsiminde pek çok kişiyi tehdit eden mevsimsel göz alerjisinin oluşturduğu bu yakınmalar sadece yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda gözlerde kalıcı görme bozukluklarına bile neden olabiliyor. Bu yüzden erken müdahale göz sağlığı için büyük önem taşıyor!

Bahar mevsimi denince aklımıza ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz bahar alerjisi oluyor. Ağaçlar, çimler ve polenlerin neden olduğu bahar alerjisinden en sık etkilenen organlardan biri ise çevreyle doğrudan temas nedeniyle gözlerimiz oluyor. Öyle ki bahar aylarında her 100 kişiden 25-30'u mevsimsel göz alerjisi problemi yaşıyor. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi yakınmalar ise bu hastalığın en tipik belirtilerinden. Üstelik gözlerde gelişen ortak belirtileri nedeniyle “soğuk algınlığı” ile karıştırılıp “nasıl olsa geçer” düşüncesiyle hafife alınabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca ancak bu belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Çünkü mevsimsel göz alerjisinde geç kalınması durumunda göz kuruluğundan gözkapağı iltihabına, çok daha önemlisi kalıcı görme kaybına kadar gidebilecek ciddi tablolar gelişebiliyor” diyor.



Kaşıntı sürekli bir hal alıyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca mevsimsel göz alerjisinde yaşanan şikayetlerin gözlerde kaşınmayla başladığına işaret ediyor. “Hastalar gözlerini kaşıdıkça daha çok kaşıma ihtiyacı hissediyorlar. Ellerini adeta gözlerinden alamıyorlar” diyen Dr. Evren Baca alerjik reaksiyonun diğer belirtilerini de şöyle anlatıyor:

“Kaşıntıyla birlikte gözlerde kızarıklık, sürekli bir sulanma hali oluyor. Bunların yanı sıra konjonktivada (göz beyazını ve kapakların içini örten zar) su toplanması ile şişme görülüyor. Göz kapaklarının içinde ip gibi uzayan, beyaz, yapışkan bir çapaklanma gelişiyor. Gözlerde batma hissi ve kaşıntı hastaların yaşam konforunu oldukça bozacak düzeyde oluyor. Göz kapaklarında şişlik, kızarma ve bazen gözaltlarında morarma da diğer sinyallerini oluşturuyor. Tüm bu şikayetler genellikle her iki gözde birden başlıyor. Göz alerjisi olan kişilerde sıklıkla alerjik rinit de tabloya eşlik ediyor. Sorun ilerlediğinde gözün saydam tabakasını tahriş eden ve görmeyi tehdit eden bir tablo gelişebiliyor. İkincil göz enfeksiyonları eklenebiliyor. Bunların yanı sıra yoğun göz kaşımaya bağlı olarak saydam tabakada incelme ve astigmat oluşabiliyor.”



Ailede alerji hikayesi varsa risk artıyor

Mevsimsel göz alerjisinde göze temas eden polenler spesifik IgE üretimine, IgE antikorları da doku mast hücrelerinden histamin başta olmak üzere bazı maddelerin salınımına yol açıyorlar. Bu maddeler de alerjik reaksiyondaki belirtilerden sorumlu oluyorlar. Alerjiye yatkın veya ailesinde alerji hikayesi olan kişilerde göz alerjisi riski artıyor. Aynı zamanda astımlı ve egzamalı kişiler de risk altında oluyor.



Önleyici tedavi çok önemli

Dr. Evren Baca mevsimsel göz alerjisinde erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tedaviye alerjik şikayetlerin oluşmadan önce başlanması sayesinde hastanın hayat kalitesi olumsuz yönde etkilenmiyor. Daha da önemlisi gözde gelişebilecek ikincil enfeksiyonların önüne geçiliyor. Ayrıca sürekli gözleri kaşıma nedeniyle oluşabilen kornea tabakasında incelme riski ortadan kaldırılıyor. Bu sayede şiddetli göz alerjilerinde görme kaybına giden kornea problemleri önlenmiş oluyor.



Tedavide amaç yakınmaları hafifletmek

Mevsimsel göz alerjisi tekrarlayan bir hastalık. Dolayısıyla kesin olarak tedavi etmek mümkün olmuyor. Göz alerjisinin tedavisinde amaç alerji mevsimini rahat geçirmek, yakınmalar başlamadan önlem almak. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca bunun için de antihistaminik (alerjik yakınmalara neden olan histaminin etkilerini azaltan ilaçlar), mast hücre stabilizatörü (hücreden histamin salınımını azaltan ilaçlar) ve dekonjestan damlalar kullanıldığını belirtiyor. Şiddetli tablolarda hızlı bir yanıt almak için kortizonlu damlalar da tedaviye ekleniyor. Sistemik şikayetleri olan hastalarda antihistaminik tabletlerden de yararlanılıyor.



Mevsimsel göz alerjisinden korunmanın 6 yolu

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca mevsimsel göz alerjisinden korunmak veya hastalık oluştuysa tedaviden etkili sonuç sağlayabilmeniz için almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:



Önlemek için

Polenlerin yoğun salındıkları dönem olan 05.00-10.00 saatleri arasında, mümkünse dışarı çıkmayın, evinizi bu saatlerde havalandırmayın.

Koruyucu gözlük kullanın.

Aracınızda camları açmayın, havalandırma filtresini değiştirin.

Evinizin nemini düzenleyin.

Yün veya pamuklu yorgan ile yastık kullanmayın.

Evin içinde sigara içmeyin.

Hastalık oluştuğunda

Gözlerinizi kaşımaktan mümkün olabildiğinde kaçının.

Kaşıntıyı azaltmak için gözlerinize günde 2-3 kez ve 3-4 dakika süreyle soğuk kompres uygulayın.

Alerjenlerin ortaya çıktığı dönemde, koruyucu madde içermeyen gözyaşı damlaları kullanarak alerjeni gözden uzaklaştırın.

Kontakt lens kullanımına ara verin.

Şikayetler artmadan doktorunuzun önereceği alerji damlalarını kullanın.