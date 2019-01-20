Göz hastalıkları başka hastalığın habercisi

Göz hekimleri hastaların sadece gözlerini değil, gerekirse tansiyonlarını da kontrol etmeli. Yüksek tansiyonun sebep olduğu görme kusurları yıllarca ortaya çıkmayabilir. Ancak bu sorun yıllar sonra bulanık görme veya görme kaybına neden olan damar hasarı ile sonuçlanabilir

Yüksek tansiyonun (hipertansiyon) erken teşhisi; kalp krizi, felç ve gözün ötesinde diğer ciddi sağlık sorunlarının da önlenmesine yardımcı olabilir. “Diyabet veya hipertansiyonun neden olduğu vasküler koşullar nedeniyle göz damarlarındaki değişiklikleri görebiliriz. Retinadaki damarlar biraz daha sertleşebilir” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Bir şeyler gerçekten kötüye gittiğinde kanın damarlardan sızmaya başladığını ve bazı kanamaları görebiliriz. Bu da bir dizi görme sorununa neden olabilir” dedi.



GÖRME KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Yüksek tansiyonun sebep olduğu görme kusurları yıllarca ortaya çıkmayabilir. Koroidopati, retinanın altında görmeyi bozabilecek bir sıvı birikimi veya optik nöropati, sinir hücrelerini öldürebilecek ve görme kaybına neden olabilecek bir kan akışı tıkanmasıdır. Yüksek tansiyon; hipertansif retinopati, bulanık görme veya görme kaybına neden olan damar hasarı ile sonuçlanabilir. Ayrıca sessiz katil olarak anılan yüksek tansiyon, bir kalp krizine veya felce neden olmadan önce yıllarca kendini göstermeyebilir. Bu yüzden yüksek tansiyonu erken tespit edip diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi etmek çok önemlidir” dedi.

GÖZ DOKTORLARI HASTALARI BİLGİLENDİRMELİ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Bazen insanlar tansiyonunu ölçmek isteyen bir göz doktoruna “Ben sadece gözlüklerimi almak için buradayım. Neden kan basıncımı kontrol ediyorsun?” diyebilir. Ancak bizler gözdeki bu kan damarlarına bakmak zorundayken aynı zamanda tansiyonlarına da bakabileceğimiz hakkında onları bilgilendirmeye çalışmalıyız” dedi.

HEKİME YÖNLENDİRMELİYİZ

Dr. Fatih Atmaca, “2013 yılında Hipertansiyon dergisinde yayınlanan bir çalışmada ise araştırmacılar, hipertansif retinopati için yüksek tansiyonu olan yaklaşık 900 hastayı ortalama 13 yıl boyunca izledi. Sonuçlara göre; hastalığı hafif şekilde olanların yüzde 35 daha fazla inme riski bulunduğunu bildirdiler. Orta veya şiddetli hipertansif retinopatisi olanlar için ise bu risk yüzde 137'ye çıkıyordu. Bu sorun aslında sessiz doğası nedeniyle çok önemli. İnsanlar kendilerini iyi hissedebiliyorlar ancak yüksek tansiyonun kümülatif bir etkisi var. Yıllar boyunca kontrol edilmezse yaşamın sonraki dönemlerinde bir organda illaki hasara neden oluyor. Bizim için hastalarımız muayene odasına gelen sadece bir çift göz olmamalı. Tüm resme bakmalıyız. Bazen insanlar ilaçlarını düzenli olarak almıyor ya da doktor kontrolünden kaçıyor. Ancak göz numarası için mecburen göz hekimine geliyorlar. İşte böyle zamanlarda damarlarında sorun tespit ettiğimiz hastalarımızın kan basıncını ölçebilir, hekime yönlendirebiliriz” dedi.