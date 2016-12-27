Göz kuruluğundan kurtulmanın yolu...

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, “Göz kuruluğunu önlemek için bilgisayar ekranı, göz hizasından 10 - 15 derece aşağı olmalı, geniş ve bombeli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Klima ve vantilatör gibi cihazlarla, cam açık şekilde araç kullanmak da göz kuruluğunu tetikliyor” dedi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, çevresel ve yapısal faktörlere bağlı olarak görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları verdi.



Göz kuruluğunun klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebildiğini; batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ettiğini kaydeden Op. Dr. Aras, ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler de alması gerektiğini söyledi.



Göz kuruluğunun gözyaşı yapısının bozulmasıyla yaşandığını belirten Op. Dr. Lale Geribeyoğlu Aras, “Göz kırpmayı azaltan televizyon, bilgisayar, kitap okuma gibi aktiviteleri yaparken mutlaka ara verilmeli. 1 saat kitap okuyan biri en az 5 dakika gözlerini dinlendirmeli. Bilgisayar ekranı, göz hizasından 10 - 15 derece aşağı olmalı. Böylelikle göz kapak aralığı daha az olduğu için buharlaşma azaltılabilir. Geniş ve bombeli güneş gözlükleri tercih edilmeli. Klima, vantilatör gibi cihazlar ve cam açık şekilde araç kullanmak da göz kuruluğunu tetikleyen diğer faktörlerdir. Tedavi olarak hastanın durumuna göre suni gözyaşı, anti enflamatuar ilaçlar ve göz yaşını tutmak için gözyaşı kanallarına tıkaç uygulaması da yapabiliyoruz” diye konuştu.



Aras, 40 yaşın üzerindekiler ve menapoz sonrasında kadınlarda sıklıkla görülen göz yaşı kuruluğunu önlemek için, omega 3 içeren balık keten tohumu, ceviz gibi besinlerin tüketiminin de göz yaşı kalitesini artırdığını sözlerine ekledi.







