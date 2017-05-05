Gözündeki metal parçayı 16 yıl sonra farketti

Oto tamircisi 34 yaşındaki Mehmet Acar, 16 yıl boyunca gözüne saplanan 2 santimetre uzunluğundaki sac parçası ile yaşadı. Bel ağrısı nedeniyle MR çekilirken cihazın alarm vermesi üzerine göz doktoruna kontrole giden Acar’ın gözünden ameliyatla sac parçası çıkartıldı.



Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil tamir atölyesinde usta olarak çalışan Mehmet Acar’ın gözüne 2001 yılında araçtan kopan bir sac parçası girdi. Hemen sağlık ocağına giden Acar’ın gözündeki sac parçası çıkartıldı. Acar 2016 yılında bel ağrısı rahatsızlığı nedeniyle İzmir’deki bir merkeze MR çekilmek için geldi. MR cihazına giren Acar’ın başı aniden yana doğru döndü. Telaşa kapılan ve teknisyene seslenen Acar, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“MR cihazı çalıştığında kafam sağa doğru aniden döndü. Ben elektrik çarptı zannettim. Teknisyene seslenip, ‘cihazdan bana elektrik çarptı’ dedim. Teknisyen, ‘olmaz öyle şey’ diyerek cihazı tekrar çalıştırdı. Başım yine acı içerisinde sağa doğru istemsiz bir şekilde döndü. Teknisyene yeniden seslendim. Yaşadıklarımı anlatınca teknisyen, ‘vücutta metal bir cisim var, MR metalleri mıknatıs gibi çeker’ şen bir göz doktoruna gözük’ dedi. Ben de MR çekilmeden merkezden ayrıldım."







'DİKLEMESİNE GİRDİĞİ İÇİN GÖZE ZARAR VERMEMİŞ'

Kontrol için Özel Aydın Göz Hastanesi’ne giden Acar, Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Harika Çevikel tarafından muayene edildi. Çekilen filmlerin ardından Acar’ın gözünün kenarında bir metal tespit ettiklerini belirten Dr. Çevikel şunları kaydetti:“Hastamıza atölyede çalışırken gözünün kenarına iki yabancı cisim kaçmış. Biri çıkartılmış, hasta diğer cisimle 16 yıl yaşamış. Yaptığımız incelemede hastamızın göz kenarında, cildin altında metal olduğunu fark ettim. Ameliyatla metali çıkarttık. Parça iki santimetre uzunluğundaydı. Bu kadar büyük bir parçanın 16 yıl kaldığını görünce ben de şaşırdım. Diklemesine girdiği için göze zarar vermemiş. Dikkatli bir şekilde etraf dokuya zarar vermeden çıkarttık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."