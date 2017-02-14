'Gribim' diye anne sütünü kesmeyin

Çocuğunuzu enfeksiyonlardan koruyabilmek için ellerini doğru yıkamasını öğretin. Ayrıca atkısını ve oyuncaklarını da ihmal etmeden, sık sık temizleyin. Hastalıklar kapıyı çalmadan önce önlem alabilirseniz, siz de çocuğunuz da bu dönemi hafif atlatabilirsiniz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Sözen Çakır, çocuklarda sık görülen kış hastalıkları ve korunma yolları konusunda bilgi verdi. Bebeğinizi ilk altı ay sadece anne sütü ile beslemek çok önemli. Altıncı aydan sonra ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar emzirin. Çünkü anne sütünde bebeği enfeksiyonlardan koruyan proteinler var. Yapılan çalışmalar, anne sütü alan bebeklerde zatürrenin daha az olduğunu ortaya koyuyor. Grip olduysanız maske takın ama bebeğinizi emzirmeye devam edin. 'Grip oldum, bebeğime de geçer' düşüncesi ile emzirmeyi kesmek yanlış.



Gece beslemeyin!



Düzenli ve dengeli besleyin. Et, süt, yumurta, balık, sebze-meyve ve yeterli karbonhidrat; bağışıklığının güçlenmesinde çok önemli. Çocuğuzun hareket etmesini sağlayın, spora yönlendirin. Obezite enfeksiyon sıklığını artırıyor. Demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) enfeksiyon riskini artırdığından demirden zengin besinler yedirin. Bebeklerin gece beslenmesi reflü olasılığını artırdığı için enfeksiyon riski gelişiyor. Bu nedenle bebeğinizi mümkün olduğunca gece beslemeyin.



Burnunu açık tutun



Bebeğinizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından, kulak iltihabından korumak için burnunu açık tutun. Burnu tıkalıysa serum fizyolojik ile temizleyin. Çünkü tıkalı burun enfeksiyonu kolaylaştırıyor.

Kapalı ve kalabalık alanlarda virüs ve bakteriler kolay bulaşıyor. Çocuğunuzu kapalı ve kalabalık mekanlardan uzak tutun, evde pencereleri düzenli olarak açarak ortamı havalandırın.

Soğuk havalar direncin düşmesine neden olduğundan dışarı çıkarken giysilerine dikkat edin. Soğuktan korumak için kalın ve tek bir kıyafet yerine kat kat giydirin.

Özellikle bebeklerin başlarından ısı kaybı daha fazla olduğundan dışarı çıkarken başını mutlaka örtün. Atkısını da sık sık yıkayın.



Evde sigara içmeyin



Evde sigara içilmesi, sigara dumanındaki zararlı maddelerin çocuğun solunum yollarının tahriş olmasına ve enfeksiyona kolayca ve sık yakalanmasına neden oluyor.

Bebeğiniz her hastalandığında, doktora danışmadan, antibiyotik ve diğer ilaçları kullanmayın. Aksi halde gereksiz antibiyotik verilmesi, o ilaca karşı direncin gelişmesine neden oluyor ve gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç olunduğunda ilaç etkisiz kalabiliyor.Oyuncaklar enfeksiyonların yayılmasında önemli birer kaynak olduğundan oyuncaklarını sık sık temizleyin.

El temizliği enfeksiyonların bulaşmasını engellemek için çok önemli. Çocuğunuz ellerini yıkayacak yaşa gelmişse, akan suyun altında, sıvı sabunla avuç içi, el sırtı ve parmak aralarını yıkamasını öğretin.

Kendiniz de özellikle hasta iseniz ellerinizi sabun ve suyla daha sık yıkayın.



Tüm aşılarını yaptırın



Bebeğinizin tüm aşılarını düzenli olarak yaptırmaya özen gösterin. Zatürre (pnömokok) aşısını yaptırmayı da ihmal etmeyin. Bebeğiniz eğer risk grubunda ise grip aşısını da yaptırmalısınız. Özellikle bebek ile temas halinde olan kişiler bağışıklıkları zayıfsa grip aşısı yaptırmalı.