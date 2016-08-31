Metabolizma hızını arttıran ve kilo vermeye yardımcı olan termojenik yağ yakıcılar besin takviyelerince vücuda alınmaktadır. Vücut geliştirme ve diyet programlarıyla yapılan spor aktivitelerinde vücuttaki fazla yağı dışarı atmakta ve vücudun yağsız gelişimine katkıda bulunmaktadır. Doğru kullanıldığında insan sağlığını tehlikeye atmadan sağlıklı bir şekilde fayda almanızı sağlayacak olan Nutrade Oxyflame Thermogenic 90 Kapsül ürünü tüm sporcuların kullanımı için uygundur. Yağ yakıcı olan ürün içeriğinde tirozin, turunç, kafein, piperin ve zeytin yağı ekstresi bulundurur. Patentli bir üründür. CLA ve diğer yağ yakıcı ürünlere göre daha güçlü bir içeriğe sahiptir. Dikkatli kullanıldığında etkili bir yağ yakıcı özelliği taşır. Günlük beslenmelerle vücut desteklenir. Eksik kalan amino asit, protein içeriği için supplementler’e başvurulur. Bu konuda ise hem yağ yakıcı hem de amino asit desteğiyle Nutrade Oxyflame Thermogenic ürünü vazgeçilmez bir besin takviyesidir.
Sporculara destek olan ürünlerin sayısı oldukça fazladır. Bunlar arasında en doğru olanı kullananların yaptığı yorumlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Ayrıca içeriğini kontrol ettiğinizde her serviste kazanacağınız takviyenin oranı da ürünün kalitesini ortaya koyacaktır. Nutrade Premium Protein 2250 Grürünü ileri seviyede bir sporcu destek ürünüdür. CFM teknolojisiyle üretilen ürün içerisinde yüzde 65 oranında izole Whey protein bulunur. BCAA amino asidiyle özdeşleşen üründen her ölçekte 4.9 gr Lösin, Valin ve İzolösin kazanımı sağlanır. Glutamin isimli amino asidin de içeriğinde olması sayesinde sporcu çabuk toparlanır. Vücut kendini kısa sürede toplar ve ağrı, güçsüzlük, yorulma gibi şikâyetler en aza indirilir. Her seviyedeki sporcunun kullanımına uygun olmakla birlikte amatör ya da profesyonel sporcuların kullanım oranı değişkenlik gösterecektir.
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