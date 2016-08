Vücut geliştiriciler ve sporla uğraşanlar beslenmelerine ve dinlenmelerine dikkat etmelidir. Vücut gelişimini sürdürmek için beslenmenin ve dinlenmenin önemli olduğu bilinmektedir. Yalnızca gıdalarla besin maddelerini vücuduna kazandırmak isteyen sporcular bir süre sonra duraklama dönemine girer ve vücut gelişimde olduğu yerde kalır. Bunun önüne geçmek ve her çalışmada kazanım sağlamak için sporcuürününü kullanabilir. Bu ürün toz formda olan bir amino asit takviyesi olarak adlandırılabilir. Tablet ürünlere göre daha hızlı kana karışan toz formdaki ürün kasların ihtiyacı olan amino asidi vücuda kazandırmaktadır. Glutamin vücutta en çok kas yapısında bulunduğundan sporcunun glutamin desteğine ihtiyacı oldukça fazladır. Ayrıca antrenman sırasında yorulan kasların yeniden kendini toparlaması ve antrenmana hazır olabilmesi için glutamin içeren besinler ve besin takviyeleri alınmalıdır. Toparlayıcı özellikte olması sayesinde Nutrade L-Glutamine ürünü vücuttaki azot dengesini kurar. Kaslarda oluşması muhtemel zararları onarır. Halsizlik, güçsüzlük gibi sorunların oluşmasını engeller. Antrenman sırasında kaslarda yıkılmalar meydana gelebilir. Bunların toparlanması için glutamin gerekli bir takviyedir. Sporcunun günde 5 gr kullanması gerekir. Antrenman günlerindeki oranı ise değişkenlik gösterecektir.

Metabolizma hızını arttıran ve kilo vermeye yardımcı olan termojenik yağ yakıcılar besin takviyelerince vücuda alınmaktadır. Vücut geliştirme ve diyet programlarıyla yapılan spor aktivitelerinde vücuttaki fazla yağı dışarı atmakta ve vücudun yağsız gelişimine katkıda bulunmaktadır. Doğru kullanıldığında insan sağlığını tehlikeye atmadan sağlıklı bir şekilde fayda almanızı sağlayacak olan Nutrade Oxyflame Thermogenic 90 Kapsül ürünü tüm sporcuların kullanımı için uygundur. Yağ yakıcı olan ürün içeriğinde tirozin, turunç, kafein, piperin ve zeytin yağı ekstresi bulundurur. Patentli bir üründür. CLA ve diğer yağ yakıcı ürünlere göre daha güçlü bir içeriğe sahiptir. Dikkatli kullanıldığında etkili bir yağ yakıcı özelliği taşır. Günlük beslenmelerle vücut desteklenir. Eksik kalan amino asit, protein içeriği için supplementler’e başvurulur. Bu konuda ise hem yağ yakıcı hem de amino asit desteğiyle Nutrade Oxyflame Thermogenic ürünü vazgeçilmez bir besin takviyesidir.



Sporculara destek olan ürünlerin sayısı oldukça fazladır. Bunlar arasında en doğru olanı kullananların yaptığı yorumlar aracılığıyla bulabilirsiniz. Ayrıca içeriğini kontrol ettiğinizde her serviste kazanacağınız takviyenin oranı da ürünün kalitesini ortaya koyacaktır. Nutrade Premium Protein 2250 Grürünü ileri seviyede bir sporcu destek ürünüdür. CFM teknolojisiyle üretilen ürün içerisinde yüzde 65 oranında izole Whey protein bulunur. BCAA amino asidiyle özdeşleşen üründen her ölçekte 4.9 gr Lösin, Valin ve İzolösin kazanımı sağlanır. Glutamin isimli amino asidin de içeriğinde olması sayesinde sporcu çabuk toparlanır. Vücut kendini kısa sürede toplar ve ağrı, güçsüzlük, yorulma gibi şikâyetler en aza indirilir. Her seviyedeki sporcunun kullanımına uygun olmakla birlikte amatör ya da profesyonel sporcuların kullanım oranı değişkenlik gösterecektir.