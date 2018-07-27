Güneş koruyucu sürüyoruz ama...

Londra Üniversitesinin yaptığı araştırma, güneşten koruyucu kremlerin beklentinin yarısından daha az koruma sağladığını ortaya koydu

Güneş koruyucu sürüyoruz ama...
27 Temmuz 2018 Cuma 16:26

Güneş koruyucu kremlerin, sanılandan çok daha az etkili olduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, Londra Üniversitesinin yaptığı araştırma, kremlerin beklentinin yarısından daha az koruma sağladığını ortaya koydu.

Araştırmada kremlerin, gelişigüzel sürülmeleri nedeniyle yeterince koruyucu olamadığına dikkat çekildi.
Profesör Anthony Young, 50 faktörlü bir kremin, en iyi ihtimalle yüzde 40 oranında koruma sağlanmasının beklendiğini, ortalama bir yetişkinin bu korumayı sağlamak için tüm vücuduna 36 gram ya da en az 6 çay kaşığı krem sürmesi gerektiğini söyledi.Bilim adamları, krem sürülerken boyun, şakak ve kulakların da ihmal edilmemesi gerektiğine işaret etti.

Etiketler; #güreş kremi #güneş koruyucu
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