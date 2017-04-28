Güneş kreminde 30 faktör ideal

D vitamini eksikliği oldukça sık görülen bir durum. Günde 15 dakika güneş ışığı görmek, vücudun D vitamini almasına yetiyor. D vitamini almak için 30 faktörün sabitlenmesi gerektiğini belirten dermatologlar, D vitamini ihtiyacının karşılanırken 30 faktörün üzerine çıkılması sonucu vitamin ihtiyacının elde edilmediğini, 30 faktörün altına inilmesi durumunda da cilt kanseri tehlikesi olduğunu belirtiyor.
D vitamini içeren gıdaların sayısının az olması, vücudun ihtiyaç duyduğu kadar D vitamini elde edememesine neden oluyor. Dünya genelinde yetişkin nüfusun % 20'sinin bu vitamin eksikliğini yaşadığı düşünülüyor. Cilt ise güneşin UVB ışınlarını kullanarak D vitamini üretme kapasitesine sahip. Yazın yaklaşmasıyla beraber havaların ısınması sonucu bir çok insan D vitamini ihtiyacını karşılayabilmek için güneşin yaydığı zararlı ışınlara maruz kalmakta. Dermatologlar ise D vitamini ile güneş ışığı alma ihtiyacının dengelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Malign Melanom
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Fisun Güven, 'D vitamini eksikliği yalnızca güneş almamaya bağlı bir olay olarak görülmüyor. Çünkü köyde yaşayan, tarlada çalışan insanlarda da D vitamini eksik. O insanlarda ne güneş koruma ne de sakınma var. O nedenle D vitamini eksikliğinin tek başına güneş koruyuculara bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Ayrıca güneşten korunmadığımız zaman gelişebilecek deri kanserleri, özellikle Malign Melanom dediğimiz deri kanseri, doğrudan yaşamı tehdit ediyor. Bu risk dünyada çok hızlı bir şekilde artıyor. Küresel ısınmayla birlikte ozon tabakasının delinmesi, güneş ışıklarının çok daha dik gelmesi sonucuna bağlı olarak, Malign Melanom oranı bütün dünyada artıyor. İster 30 ister 50 faktör olsun, güneş kremlerinin sık sık sürülerek mutlaka korunulması şart' diye konuştu.
30 faktör yeterli
D vitamininin kısa sürede güneşe maruziyetle depolanabilecek bir vitamin olduğuna değinen Uzman Dr. Fisun Güven, çok zararlı olmayan saatlerde güneşlenerek, el ve ayakların 15 dakika güneşe gösterilmesiyle de D vitamininin kazanılabileceğini belirtti. Malign Melanom denilen kötü seyirli deri kanserinin hızla artan bir deri kanser türü olduğunu vurgulayan Dermotoloji Uzmanı Dr. Fisun Güven şöyle konuştu, 'Malign Melanom olduktan sonra çözüm bulmak çok zor. Güneş ise bunu tetikliyor. Ozon tabakasının iyice büyümesi ve delinmesi nedeniyle güneş ışınlarının yoğun şekilde deriye zarar vermesi cilt kanserine neden oluyor. Bundan korunmak çok önemli. Tabii ki D vitamini de önemli ama el ayak 15 dakika bile güneş görse yeterli ya da ağız yoluyla bile bir şekilde vitamin elde edilebiliyor. Güneş ışınlarıyla D vitamini ihtiyacını dengelemek çok önemli. 30 faktör kullanmak da bizim için yeterli. Daha altı çok fazla koruyamayacağı ve cilt kanserine sebep olabileceği için çok fazla önermiyoruz. O yüzden dermatologlar olarak tavsiyemiz 30 faktör ile 50 faktör arası.'