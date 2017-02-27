Halkın yüzde 75,5'i sağlık hizmetlerinden memnun!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk halkının büyük bölümünün sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu iddia ederek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre vatandaşların yüzde 75,5'inin sağlık hizmetlerini beğendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ , Türk halkının büyük bölümünün sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu iddia ederek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre vatandaşların yüzde 75,5'inin sağlık hizmetlerini beğendiğini bildirdi.

Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de Sağlıkta



Söz konusu programın ikinci döneminin başladığını belirten Akdağ, "Bunun için 4 aydır ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayının sonuna doğru Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazının hem stratejisini hem de eylem planlarını kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.



Akdağ, Türk halkının büyük bölümünün sağlık hizmetlerinden memnun olduğuna işaret ederek, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılında yaptığı sağlık hizmetlerinden memnuniyet araştırmasında memnuniyet oranı yüzde 72 olarak belirlendi. 2016 rakamı da dün açıklandı ve bu oranın yüzde 75,5'e çıktı." diye konuştu.



Türkiye'de sağlık hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 80'e ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:



"Bu ciddi bir gayret gerektiriyor. Bir taraftan dönüşüm programımızın yeni döneminin gereklerini yerine getirirken yani yeni stratejiler ortaya koyarken öbür taraftan da bu stratejinin bütün illerimizde hayata geçmesini sağlamak icap ediyor. Ankara'da planlar yapmakla birtakım programlar belirlemekle sahada bunları hayata geçirmek aynı şey değil. Mutlaka ne olup bittiğini yakından takip etmek bir taraftan sahayı beslemek öbür taraftan sahadan beslenmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığının dönüşüm programı ile alakalı oluşturduğu aslında dünyaya da örnek teşkil eden çok önemli bir uygulaması var, sahayı yani şehirlerimizdeki çalışmaları saha koordinatörlerimizle takip ediyoruz. Saha koordinatörlerimiz kendi şehirlerinde kendi bölgelerinde çalışıp bize geri besleme yapıyorlar. Böylece bir taraftan uygulamalarımızı gerçekleştirirken bir taraftan da yeni şeyler öğrenerek bunları yaygınlaştırma imkanına sahip oluyoruz."



Bakan Akdağ, son 14 yılda Türkiye'nin bu kadar mesafe almasının doğru politikalarla ve bu politikaların yakından takip edilmesiyle mümkün olduğunun altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de politikaları ve hedefleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulduğunda bazı bürokratik sıkıntıları aşmak için destek olması ve gerektiğinde yeni mevzuat oluşturmak için hızlı davranmasıyla bu ilerlemenin sağlandığını anlatan Recep Akdağ, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak referandum da aslında bu hızlı yürüyüşü hem devam ettirebilmek hem de uzun koşuya dönüştürerek Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak hamleleri hızla atmak demektir. Bir siyasi yapı, herhangi bir kurumsal yapı ne kadar sade, basit, farklı basamaklardan azade ise işler o kadar hızlı yürür. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir sistem olarak, yeni bir hükümet sistemi olarak böyle bir sistemin peşindeyiz. İnanıyorum ki önümüzdeki iki ay içinde Türkiye böyle bir sisteme kavuşacak ve biz o özlediğimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine böylece süratle koşarak çıkmak için hamlelerimizi devam ettireceğiz." Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşması ve bu hizmetleri kaliteli şekilde alması için ciddi hamleler yaptıklarını söyledi.Söz konusu programın ikinci döneminin başladığını belirten Akdağ, "Bunun için 4 aydır ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayının sonuna doğru Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazının hem stratejisini hem de eylem planlarını kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.Akdağ, Türk halkının büyük bölümünün sağlık hizmetlerinden memnun olduğuna işaret ederek, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılında yaptığı sağlık hizmetlerinden memnuniyet araştırmasında memnuniyet oranı yüzde 72 olarak belirlendi. 2016 rakamı da dün açıklandı ve bu oranın yüzde 75,5'e çıktı." diye konuştu.Türkiye'de sağlık hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 80'e ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:"Bu ciddi bir gayret gerektiriyor. Bir taraftan dönüşüm programımızın yeni döneminin gereklerini yerine getirirken yani yeni stratejiler ortaya koyarken öbür taraftan da bu stratejinin bütün illerimizde hayata geçmesini sağlamak icap ediyor. Ankara'da planlar yapmakla birtakım programlar belirlemekle sahada bunları hayata geçirmek aynı şey değil. Mutlaka ne olup bittiğini yakından takip etmek bir taraftan sahayı beslemek öbür taraftan sahadan beslenmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığının dönüşüm programı ile alakalı oluşturduğu aslında dünyaya da örnek teşkil eden çok önemli bir uygulaması var, sahayı yani şehirlerimizdeki çalışmaları saha koordinatörlerimizle takip ediyoruz. Saha koordinatörlerimiz kendi şehirlerinde kendi bölgelerinde çalışıp bize geri besleme yapıyorlar. Böylece bir taraftan uygulamalarımızı gerçekleştirirken bir taraftan da yeni şeyler öğrenerek bunları yaygınlaştırma imkanına sahip oluyoruz."Bakan Akdağ, son 14 yılda Türkiye'nin bu kadar mesafe almasının doğru politikalarla ve bu politikaların yakından takip edilmesiyle mümkün olduğunun altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de politikaları ve hedefleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulduğunda bazı bürokratik sıkıntıları aşmak için destek olması ve gerektiğinde yeni mevzuat oluşturmak için hızlı davranmasıyla bu ilerlemenin sağlandığını anlatan Recep Akdağ, şunları kaydetti:"Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak referandum da aslında bu hızlı yürüyüşü hem devam ettirebilmek hem de uzun koşuya dönüştürerek Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak hamleleri hızla atmak demektir. Bir siyasi yapı, herhangi bir kurumsal yapı ne kadar sade, basit, farklı basamaklardan azade ise işler o kadar hızlı yürür. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir sistem olarak, yeni bir hükümet sistemi olarak böyle bir sistemin peşindeyiz. İnanıyorum ki önümüzdeki iki ay içinde Türkiye böyle bir sisteme kavuşacak ve biz o özlediğimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine böylece süratle koşarak çıkmak için hamlelerimizi devam ettireceğiz."

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