Hamile kalmak istiyorsanız tam yağlı süt için

Beslenme ile ilgili her gün pek çok haber okuyoruz. Ancak konu anne olabilmek olunca daha da hassas davranıyoruz. İşte işin uzmanından anne olmak isteyenlere basit ama etkili tüyolar...

“Doğurganlık diyetinin amacı yumurtlamayı artırmak ve hamile kalma şansını artırmaktır” diyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, “Bu beslenme planı, yurt dışında kadınlarda kronik hastalıklar için risk faktörlerini araştıran hemşirelerin sağlık çalışmasından elde edilen araştırmaya dayanmaktadır” dedi.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, kadınların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan beslenme düzeninin püf noktalarını ise şöyle açıklıyor:

Birincisi, trans yağın kesilmesi, ikincisi daha fazla doymamış bitkisel yağların tüketilmesi ve üçüncüsü diyetinize daha fazla bitkisel protein eklerken, daha az hayvansal protein kullanmaktır.

AZ YAĞLI ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEYİN!

Dördüncü ve beşinci adımlar, yavaş sindirilen karbonhidratları yemek ve az yağlı ürünleri değil, tam yağlı süt ürünleri seçmektir. Altıncı ve yedinci adımlar, folik asit ve diğer B vitaminlerini içeren bir multivitamin almak veya gıdalardan ya da takviyelerden demir alımını artırmaktır.

ASİTLİ İÇECEKLERE VEDA EDİN

Sekizinci adım, kadınların asitli ve şekerli içecek alımını kesmelerini ve bol miktarda su içmelerini gerektirir. Kafeine az da olsa izin verilir. Dokuzuncu ve onuncu adımlar; sağlıklı bir vücut kitle indeksine ulaşmak ve kondisyon düzeylerini artırmaktır.