Hamileler bol bol su için çünkü...

Uzmanlar hamilelerin ve emziren annelerin bol su alması gerektiği konusunda uyarıyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, 'Anne adayında düşük riski var ise bol sıvı tüketmesi önerilir. Az sıvı alınması durumunda rahim kasılmaları olabilir ve erken doğum riski ortaya çıkabilir' dedi

Anne adayları için en doğru ve sağlıklı beslenme biçimi; azar azar ama sık sık yemek. Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelerin ve emziren annelerin bol su alması gerektiği konusunda da özellikle uyarıyor: Hamileliğin ilk üç ayında, bebeğin organları oluştuğu için bu dönem önemli bir süreç. Bu dönemde; bulantı, kusma, fazla su tüketememe ve iştahta azalma görülür. Kusma sık olursa elektrolit kaybına yol açarak halsizliğe neden olabilir. Anne adaylarının bol sıvı alması ve posalı gıda tüketmesi önemli. Op. Dr. Seval Taşdemir, 'Anne adayında düşük riski var ise bol sıvı tüketmesi önerilir. Az sıvı alınması durumunda rahim kasılmaları olabilir ve erken doğum riski ortaya çıkabilir. Su, gebeliğin devamında, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavisinde önemli. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sık görülür. Bol sıvı alımı ise idrar çıkışını artırır' dedi.



Bebeğin hareketleri azalır

Gebeliğe bağlı şeker intoleransı (hamilelik şekeri) veya diyabet (şeker) hastalığı gibi durumlarda; dengeli beslenmek, az az sık sık yemek son derece önem taşır. Bu durumlarda oruç tutulması hem anne adayında, hem de bebekte tehlikeli durumlara yol açabilir. Hamilelerin oruç sebebiyle gün içinde yeterince sıvı almaması tansiyon düşmeleri ve bayılmalara neden olabilir. Gün içinde sıvı alınamaması annenin kan hacmini azaltacağı için bebeğin idrar çıkışı da azalır ve bebeğin içinde bulunduğu kesenin suyu azalabilir. Oruç tutan annelerde bebek hareketlerinin azaldığı da gözlemlenmiştir. Op. Dr. Seval Taşdemir, 'Riskli gebelik durumu tespit edilmiş olan anne adaylarının (diyabet, erken doğum riski, kanama, çoğul gebelik, gelişme geriliği gibi); oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan, sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir' diyor. Hamileliğe bağlı tansiyon yüksekliği de oruç için riskli durumlar arasında. Oruç tutan gebelerin mümkün olduğu kadar sıcakta kalmamaları, sahurda bol sıvı tüketmeleri ve gün içinde istirahat etmeleri önemli. İftar ve sahur arasında, gıdaları dengeli şekilde dağıtarak, sık aralıklar ve küçük porsiyonlarla protein, karbonhidrat ve bol sıvı alınması gerekli. Kızartma, çok şekerli, tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerekir. Sahurda az yağlı, az tuzlu gıdaları tercih edin. Yemek yedikten sonra ise hemen yatmayın. Op. Dr. Seval Taşdemir, 'Bebeklerini emziren annelerin özellikle ilk aylarda beslenmelerine dikkat etmeleri ve bol sıvı almaları önemli. Oruç, sıvı alımının azalmasına bağlı olarak sütün de azalmasına neden olur. Bu nedenle gebelik ve emzirme döneminde oruç tutulması önerilmez. Anne adaylarının veya annelerin riskleri bilerek karar vermeleri, mutlaka doktorlarına ve diyetisyenlerine danışmaları gerekmekte' dedi.