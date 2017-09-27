Hamilelik Sorunları

Hamilelik süreci ya da hamile kalma süreci kişiler arasında süreç olarak oldukça değişken bir durumdur

Kimi kadınlar hemen hamile kalabilirken, bazıları ise oldukça zorlu bir süreç sonunda gebe kalabilmektedir. Bir de istenmeden kalınan gebelikler vardır ki, bu gibi durumlarda genellikle kürtaj devreye girerek gebeliğin sonlandırılması sağlanır. Her ne kadar önermediğimiz bir durum olsa da kürtaj uygulaması günümüzde belirli kurallar çerçevesinde yasal olarak hastanelerde ve özel kliniklerde uygulanabilmektedir.

Kürtajın Riskleri!

Kürtaj operasyon süresi ve operasyon sonrası süreçte meydana gelebilecek bazı riskli durumlar olabilmektedir. Neticede kısa süreli de olsa mini bir cerrahi operasyon olarak adlandırılan kürtaj, mutlaka uzman hekimler tarafından uygun şartlarda ve ortamlarda yapılmalıdır.



Kürtaj esnasında ya da sonrasında gelişebilecek sorunlardan bahsedecek olursak, bunların ilki enfeksiyon sorunudur. Genellikle kürtajdan 3 ile 5 gün sonra ateş, kokulu akıntı ve kanama ile kendini gösteren bu durum ihmal edilmeden hemen hekime başvurulmalıdır. Bunun haricinde kürtaj sonrasında hijyen son derece önemlidir. Kürtajdan sonra belirli bir süreliğine havuza ya da denize girilmemeli ve cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.

Diğer bir risk ise rahim delinmesidir. Op.Dr. Uzay Yıldırım bu alanda uzman deneyimlere sahiptir , Ankaradaki kliniğinde size her konuda deste sağlayacaktır. Ender rastlanabilecek bir durum olsa da genellikle 10 haftalık yasal süreci aşan gebeliklerde yapılan kürtaj uygulamasında, rahim duvarının iyice yumuşaması neticesinde meydana gelir. Minimal delinmeler sorun teşkil etmese de geniş bir rahim delinmesi oluştuğu fark edildiğinde hasta acil ameliyat edilmelidir. Son olarak ise vakumlu kürtaj uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer riskli faktör de rahimde parça kalmasıdır. Bu durum için işlem sonrasında ultrason çekilerek işlemin güvenilirliği hekim tarafından mutlaka test edilmelidir.



Kürtaj sonrası kanama!

Kürtaj işleminin ardından yaklaşık 1 hafta kadar süren kanamalar sorun teşkil etmeyip son derece normaldir. Ancak bu süre uzar ve durmayan kanamalar hala gözlemlenirse mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Ayrıca kanama dışında ağrı hissi de geçmezse yine kanama olmasa dahi 1 haftayı geçen ağrılı sancılar için de hekime gitmeniz önem taşımaktadır.