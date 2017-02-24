Hamilelikte hangi besinlere dikkat etmelisiniz?

Hamilelikte hangi besinlere dikkat etmelisiniz? Hamilelikte yasak yiyecekler hangileridir? kadin.com sizler için yazıyor...

Hamilelikte Yasak Yiyecekler Hangileri?

En mutlu haberinizi aldınız ve artık dünyadaki varlığınız bir değil iki kişi olduğunu öğrendiniz. Artık her şey içinizdeki o küçücük canlının etrafında dönüyor. Onun için iyi ve güzel olan ne varsa, ona sunmak için heyecanlanıyorsunuz. Çocuğunuz için elbette her şeyin en iyisini isteyeceksiniz. Peki, bunu yapmaya karar verdiğinizde nelerden vazgeçmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Hamilelikte özellikle tüketmemeniz gereken besinler içerisinde pastörize olamamış besinler ve çiğ etler geliyor. Bakteriye oldukça açık olan bu besinler ile hem kendi sağlığınızı hem de içinizde büyüyen ve sizin en değerli varlığınız olan parçanızı riske atmamanız iyi olacaktır.

Deniz Ürünleri

Ülkemizde oldukça sık tüketilen deniz ürünleri normal zamanlar için bile zehirlenme gibi tehlikelere imkân verirken hamilelik döneminde çok daha ciddi sorunlar yaşatabileceğinden asla tüketilmemesi gereken yasak yiyecekleriçinde yer alır.

Yumurta

Hamilelik döneminde vücudun proteine olan ihtiyacı hiç şüphesiz ki oldukça fazladır. Bu ihtiyaç için yumurta en doğru seçeneklerden biri gibi görünse de doğru tüketiliyor olması gerekir. Az pişmiş yumurta sevenler bu tercihlerini hemen değiştirmeliler. Özellikle yumurtanın sağlığımız için yararını dile getiren Canan Karatay, herkesin olabildiğince yumurta tüketmesini öğütlüyor. Çok pişmiş yumurta tercih ederek hamilelikte beslenme kurallarına uygun davranmış olacaksınız.

Kafeinli İçecekler

Çok sık tüketilmediği takdirde çay ve kahve gibi içecekleri tüketebilirsiniz. Eğer hamilelikte beslenme kurallarına uygun olarak besleyecekseniz bu gibi içecekleri fazla tüketmemeniz gerekmekte. Aksi takdirde erken doğum, düşük tehlikesi ve kansızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Diyet Ürünleri

İçinde oldukça fazla miktarda tatlandırıcı ve katkı maddesi bulunan diyet ürünlerini,hamilelikte yaşanan kilo problemleri sebebiyle oldukça fazla tüketen kadınlar bundan oldukça zararlı çıkabilirler. Canan Karatay Hoca’nın da bu konuya kesin olarak karşı çıktığı bilinmekte.

İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun

Salam, sosis, düşük gibi sofralarda oldukça fazla tüketilen ürünlerden özellikle hamilelik döneminde uzak kalmak hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı için oldukça faydalı olacaktır. Sigara, alkol ve hazır meyve sularından da uzak durulması gereken hamilelikte beslenme kurallarından en önemlileri bunlar olup, bu bilgileri harfiyen yerine getirdiğiniz takdirde kilo alımınız oldukça doğal yollardan olacağından, sonrasında vermek için de büyük çabalar içine girmenize gerek kalmayacaktır. Merak ettiğiniz her şey için Kadin.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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