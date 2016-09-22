Günlük hayatta tbilinçsiz olarak üketilen bir çok gıda sonucu kilo artışına baglı olarak şişmanlıga neden olur. Aşırı kilolar çogu zaman hareket kabiliyetimizi kısıtladıgı gibi pisikolojik yöndende kötü etkiler. Zayıflamak için uygulanan diyet programları yada diyetisyen önerileri çogu zaman işe yarasada, kilo artışına sebeb olmayan ve hatta hızlı yag yakımını arttırarak metabolizmanın saglıklı çalışmasını saglayan dogru besinleri seçebilirsiniz. Özellikle yag yakan çorba adı ile bilinen kabak çorbası zayıflamak için tüketilen en saglıklı besin ögeleri arasında yerini almaktadır.



Yag yakan çorba sıfır karbonhidrat ve düşük kalori oranı ile bir çok ünlü tarafından kullanıldıktan sonra önerilmektedir. Evde kolayca hazırlayabiliceginiz yag yakan kabak çorbası için gerekli olanlar ise, kabak,domates,maydonoz,nane,dereotu gibi kolayca bulanabilen malzemelerdir. Zayıflamak için son derece etkili olan çorba tarifi ile yaklaşık bir aylık periyot içerisinde ideal ve fit görünüme sahip olunması normal sonuç olacaktır.





Yag yakım hızını arttıran bir diger seçenek ise tilya kürüdür. Yag yakma özelligi ile bilinen ve son zamanlarda ibrahim saraçoglu tarafından adından sıkça söz edilen yag yakan tilya kürü bayanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Kişinin metabolizma hızı ve bünyesi göz önüne alınarak tilya kürünün kullanımı dogru şekilde yapılmalı. 1 ay süre ile düzenli tüketilen tilya kürü sayesinde yaglanmış bölgelerin ortadan kalktıgı gözlemlenmiştir. Özellikle halk arasında kış ıhlamuru adı ile bilinen tilya kürü, vücudu rahatlatan etkisi ve hızlı yag yakma özelligi ile çogu kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Yag yakan tilya kürü kullanımı sırasında etkili bir diyet yada spor yapılması en önemli hususlar arasında yerini almaktadır. Hiçbir yardımcı gıda takviyesi tek başına etkili olmadıgı gibi, spor ve bilinçli diyet programına dikkat edilmesi gerekir

Genellikle evde yada ofis,te keyif içilen kahve aynı zamanda yüksek degerde vücuda enerji veren bir içecektir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kahvenin yag yakıcı ve zayıflama etkisi sayesinde, bayanlar tarafından kahve tüketimi hızla artmış durumda. Özellikle hızlı yag yakan kahve iştah kesme özelligi ile ögün aralarında tüketilen besinlerin tüketimini azaltmaktadır. Evde kolayca hazırlayabiliceginiz hızlı yag yakan kahve için gerekli malzemeler, süt,tarçın ve classic kahve dir. Hazırlanan kahve gün içerisinde akşam 4 ile 5 arası tüketilmelidir. Bu saatlerde vücudun enerji seviyesi gözle görülür oranda düştügü için kahve enerji takviyesi saglar. Hızlı yag yakan kahve tüketiminden önce dikkat edilmesi gereken bir diger öne çıkan hısıs ise, 10-15 dakika önceden 2 büyük bardak su içilmesidir. Su içilmesi ter bezleri ve yag yakım hızı açısından son derece önemli rol oynar