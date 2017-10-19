Haskar Medikal Hasta Karyolası

Hasta karyolası imalatçısı Haskar Medikal, hasta yatağı kiralama ve satış sektöründe on beş yıla yaklaşan faaliyetleri sonucunda, gerek hastane gerek ev gibi bakım ortamlarında kullanım alanı bulan motorlu hasta yataklarını sürekli geliştirdiği modelleriyle Türkiye ve dünya ülkeleri medikal sağlık sektörlerine pazarlıyor

Hasta karyolası imalatçısı Haskar Medikal, hasta yatağı kiralama ve satış sektöründe on beş yıla yaklaşan faaliyetleri sonucunda, gerek hastane gerek ev gibi bakım ortamlarında kullanım alanı bulan motorlu hasta yataklarını sürekli geliştirdiği modelleriyle Türkiye ve dünya ülkeleri medikal sağlık sektörlerine pazarlıyor.

Haskar Medikal firmasından alacağınız hasta karyolası imalatı yine İstanbul'da ki Haskar Medikal tesislerinde yapılıyor. Standart hasta karyolası ölçüleri baz alınarak üretilen karyolalar, ev tipi hasta yatakları, tuvaletli hasta yatağı çeşitleri, iki, üç ve dört motorlu seçenekleriyle, kiralama veya satış yöntemleriyle siz değerli müşterilerimize ulaştırılıyor. Ayrıca, standart ölçülerde imal edilen yatakların hastanız için yeterli olmadığı durumlarda özel imalat hasta yatakları da firmamız tarafından yapılmaktadır.

Ürünlerimiz fabrikada imal edildikten sonra siz değerli müşterilerimizin evlerine veya hastane, huzur evi gibi hastalarınızın tedavi ve bakım gördüğü sağlık tesislerine özenle teslim ediliyor. Teslimat işlemleri, direk İstanbul'dan mağazamıza gelerek veya internet yolu ile verdiğiniz siparişlerinizde tarafınıza ücretsiz olarak kurulum ve teslimat avantajınızla gerçekleştiriliyor. Yine, bağış amacıyla alacağınız ürünler de firmamızın bayi ve temsilciliği bulunan tüm bölgelerde nakliye ve kurulum bedeli alınmadan bağış yapılacak kişiye ulaştırılmaktadır.

Ürünlerinizi teslim aldıktan sonra lütfen hasta karyolası kumandası var mı diye mutlaka kontrol ediniz. Ayrıca size getirilen hasta yatağı ikinci el bir ürün mü yoksa sıfır mı diye fatura ve garanti belgelerini de mutlaka kontrol ediniz. Siz değerli müşterilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle daha önce nasıl bir hasta tarafından kullanıldığı ve ne derece temizlendiği belli olmayan ikinci el hasta yatağı satın almanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Küçük maliyet hesapları yaparak bu tür karyola satışı yapan insanlara ve firmalara lütfen itibar etmeyiniz. Haskar Medikal'de her bütçe için ekonomik bir hasta yatağı mutlaka vardır.

Biz ürün ve hizmetlerimizi imal edip pazarlarken ilk olarak insan sağlığını göz önünde bulunduruyor ve ticari kaygılarımızı en son plana itiyoruz. Firmamız Haskar Medikal'den satın aldığınız hasta karyolası yedek parçaları on yıl boyunca stoklarımızda bulundurulur ve herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değiştirilmesi on yıl boyunca mümkündür. Tüm ürünlerimizin normal parça ve servis garantileri ise iki yıldır.

Kısa süreli hastalık süreçlerinde ihtiyacınız olan hastane yatağı kiralama hizmeti, başta İstanbul olmak üzere bayilerimizin bulunduğu tüm Türkiye il ve ilçelerinde size uygun fiyatlarla ulaştırılıyor. Çok sık olarak siz değerli müşterilerimizden gelen sorulardan biri de tuvaletli hasta yatağı fiyatları ve kiralaması ile ilgili olmaktadır. Lazımlıklı bir hasta yatağının fiyatı öyle çok yüksek seviyelerde değildir.

Tüm ürünlerimiz ortalama geliri ve bütçesi olan bir vatandaşımızın satın alabileceği bir fiyat seviyesi göz önünde bulundurularak imal edilmekte ve satış fiyatı da bu kritere bağlı kalınarak belirlenmektedir. Kısıtlı gelir düzeyleri ve düşük bütçeleri ile hasta bakımı yapmaya çalışan müşterilerimiz sık sık hasta yatağı ücretini devlet karşılıyor mu diye bize soruyorlar. Bu soruyu elbette ki evet diye cevaplayabilmeyi biz de çok isterdik ama maalesef SGK ve devlet henüz bu konuda yetersiz kalmaktadır.

Sadece havalı hasta yatağı fiyatları uygun olması nedeniyle faturalandırılmış belirli bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır. İlerleyen sağlık sektörünün devletin sağlık kurum ve kuruluşları tarafından da değerlendirilerek, hasta karyolası ücretinin kısmen de olsa belli bir süre sonra devlet tarafından karşılanacağını ümit ediyoruz.