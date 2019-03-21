Hasta yatakları tedavide neden önemli?

Yeni bir sağlık kuruluşu ya da hastane açılışı söz konusu olduğu zaman hasta yataklarının satın alınması en mantıklı tercih olmaktadır.

Fiziksel olarak kişilerin günlük yaşamlarını devam ettirmesini zorlayacak olan rahatsızlıklar başta olmak üzere çeşitli hastalıklar için kişilerin zaman zaman hasta karyolası hasta yatakları üzerinde yatağa bağlı şekilde bir süre yaşamlarına devam etmeleri gerekebiliyor. Hasta yatakları yerine hali hazırda kullanılmakta olan yatakların tercih edilmesi bu konuda sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Hastanın en kısa sürede tedavilere cevap vermesi ve toparlanabilmesi açısından vücudunun doğru bir pozisyon içinde bulunması gerekiyor. Bunu sağlayan hasta yatakları da en kullanışlı araçlardan olmaktadır. Hasta yatakları sayesine hasta olan bireyler hem kaliteli bir şekilde dinlenirlerken hem de yatak yaraları olarak bilinen izlerden kurtulmak da mümkün olmaktadır.

HASTA KARYOLASI KİRALAMA MANTIKLI MI?

Yeni bir sağlık kuruluşu ya da hastane açılışı söz konusu olduğu zaman hasta yataklarının satın alınması en mantıklı tercih olmaktadır. Ancak bir kişinin belirli bir süre yatakta geçireceği süre için evde tedavi göreceği durumlarda bu yatakların satın alınması gereksiz olabilir. Pek çok kişi hastalıklarını üzerlerinden attıktan sonra satın aldıkları yatakları satmaya çalışıyorlar. Bunu yapamayanlar için ise yataklar evde yer kaplayan işlevini yerine getiremeyen aletlere dönüşmektedir. Özellikle küçük çapta çözümler üretmek adına en mantıklı yol hasta karyolası kiralama yoluna gitmektir. Böylece hasta olan kişiler yatağa bağlı oldukları dönemler kadar yatakları kiralayıp daha sonra geri teslim edebilirler. Bu durum aynı zamanda ekonomik açından da oldukça hesaplı olmaktadır.

HASTA YATAĞI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Sağlık sektörü içinde karşılaşılan ihtiyaçlara cevap vermek üzere kurulan Marmara Medikal olarak hasta yatağı seçimlerinde müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak özenle hizmetlerimizi veriyoruz. Müşterilerimiz hasta karyolası hasta yatakları arasında seçim yapmak istediklerinde firmamız deneyimi ve bilgisi sayesinde en doğru yatak seçimini yapmanızı sağlamak için bazı yönlendirmeler de bulunmaktadır. Pek çok özellikle birlikte çeşitlenen yataklar içinde öncelikle kullanım kolaylığına uygun olacak şekilde manuel, elektrikli ya da yarı elektrikli yataklar tercih edilmelidir.

Ardından kişinin yaşadığı hastalığın tedavisine en uygun yatağın seçilmesinin ardından farklı aksesuarların yatağa eklenip eklenmemesi de sağlanabiliyor.

HASTA KARYOLASI KİRALAMA İLE EKONOMİK ÇÖZÜMLER

Hasta yakını olan ya da kendisi belirli bir süre yatağa mahkum bir şekilde tedavi sürecinden geçecek olan müşterilerimiz bizlere ulaştığında onları en iyi şekilde yönlendirmek adına hasta karyolası kiralama hizmetlerimizi de sunabiliyoruz. Kısa süreli olarak bu yataklara ihtiyaç duyan kişilerin pek çoğunda olduğu gibi müşterilerimizin büyük bir kısmı da sadece kısa bir süre için kullanacağı yatakları satın alarak yüksek fiyatlar ödemek istememektedir. Buna bir çözüm olarak getirdiğimiz kiralama hizmeti sayesinde istenilen yatakların çok uygun fiyatlar karşılığında talep edilen süreler içinde kullanılması sağlanabiliyor. Böylece hasta yataklarının satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan bir köşeye kaldırılması ya da işlevini yerine getirmemesi gibi durumların da ortaya çıkmasının önü engellenmektedir. Hasta yatağı satış ve kiralama dünya standartlarındaki teknolojiyi; konfor, ergonomi ve üstün hizmet anlayışı ile birleştiriyor.

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Makale Kaynak: marmara medikal