Havuzlara dikkat! Tehlike saçıyor!

Bunaltıcı sıcakları yaşadığımız bugünlerde serinlemek için girdiğimiz havuzlarda birçok tehlike bizi bekliyor olabilir

En temiz havuzun bile denizden daha kirli olabileceğini ifade eden Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, uygun şekilde temizlenmeyen, bakımı ve dezenfeksiyonu iyi yapılmayan havuzların bakteri yuvası haline gelebileceğini söyledi. Su sirkülasyonu sık yapılmayan havuzların kolera, tifo, dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabileceğini belirten Dr. Akay, göz, kulak, deri ve mide enfeksiyonları ile çocuk felci ve hepatit gibi ciddi rahatsızlıklara da davetiye çıkartabileceğine dikkat çekti. Havuza duş almadan giren bir kişinin bile milyonlarca bakterinin kaynağı olabileceğini belirten Akay, temiz olmayan bir havuzda mantar, uyuz, impetigo gibi deri hastalıklarının da kapılabileceğini söyledi.



Dr. Koray Akay ayrıca, kesinlikle temizliğinden emin olunmayan, aşırı kalabalık ve düzgün denetlenmeyen havuzlara girilmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle çocukların daha kolay bu enfeksiyonları kapabileceğini ifade eden Koray, havuza girmek üzere bir tesise gidildiğinde tesisin düzenli olarak denetlendiğinden ve temizliğinden emin olunmasını, varsa denizin tercih edilmesini öneriyor.



Dr. Koray Akay havuzun tehlikelerinden korunmak için şu tavsiyeleri öneriyor:



- Havuza ve çevresindeki suyla temas edilen yerlerinde ayakkabı veya terliklerle gezmeyin.

- Havuza girmeden evvel eğer var ise, ayaklarınızı antiseptik suyla dezenfekte edin.

- Havuzda su yutmayın.

- Enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanın.

- Suya atlarken burnunuzu tutun.

- Vücudunuzda yara ya da kesik varsa havuzdan sonra su ve sabunla temizleyin.

- Sualtı gözlüğü kullanarak gözlerinizi koruyun.

- Çocukların havuzlara idrarlarını yapmalarını engelleyin.