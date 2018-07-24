Hazır yemeklerden uzak durun!

Gıda katkı maddeleri ile ilgili uyarılarda bulunan GMO İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, hazır yemeklerden ve fastfood tüketiminden uzak bir beslenme alışkanlığının katkı maddesi alımını da azaltacağını belirtti

Hazır yemeklerden uzak durun!
24 Temmuz 2018 Salı 14:57

Ali Budak- TMMOB Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, gıda katkı maddeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gıda katkı maddelerinin, kötü kalitede veya bozulmuş gıdayı maskeleme veya hatalı ürün elde etme tekniğini gizleme, taklit gıda yapımı ve tüketiciyi aldatma, gıdanın besleyici değerini azaltma amaçlarıyla kullanımlarının yasal olmadığına dikkat çeken Toprak, “Ayrıca gıda katkı maddelerinin yerini tutabilecek işleme ve ambalaj tekniklerinin bulunması durumunda söz konusu gıdalarda katkı maddesi kullanımına izin verilmemektedir. Örneğin aromalandırılmamış süt ve süt ürünlerinde gıda katkı maddelerinin yerini tutacak ısıl işlem (pastörizasyon ve UHT tekniği) bulunması nedeni ile bu ürünlerde katkı kullanımına izin verilmemektedir” dedi.

“En düşük miktar olmalı”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan uzman çalışma grubunun her bir katkı maddesini Türkiye şartlarında değerlendirdiğini ve gıda katkı maddelerinin kullanımına yönelik düzenlemeleri oluşturduğunu ifade eden Toprak, “Söz konusu düzenlemeler, yani gıda katkı maddelerinin hangi gıdalarda ne düzeyde kullanılabileceğine dair bilgilendirmeler Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde açık ve net olarak ifade edilmektedir. Yönetmeliğimize göre, bir gıda katkı maddesinin kullanılabilecek maksimum dozu, istenen etkiyi yerine getirebilmek için gerekli olan en düşük miktar olarak belirlenmektedir. Bu miktar belirlenirken; gıda katkı maddesi için oluşturulmuş kabul edilebilir günlük alım miktarları veya buna eşdeğer bir değerlendirme ve bu katkı maddesinin bütün kaynaklardan alınacak muhtemel günlük alım miktarları, gıda katkı maddesinin özel tüketici grupları tarafından tüketilen gıdalarda kullanılması durumunda, bu katkı maddesinin bu tüketici grupları tarafından günlük alınması muhtemel olan miktarları dikkate alınmaktadır” diye konuştu.

“Yönetmeliğe uygun davranılmalı”

Gıdaların gerek kalite özelliklerini korumak, gerekse sağlığı tehdit edecek boyutlarda bozulmaları önlemek amacı ile özellikle endüstriyel gıda ürünlerinin vazgeçilemez bileşenleri olan katkı maddelerinin bilinçsiz kullanımının yarardan çok zarara neden olabileceğinin altını çizen Toprak, şöyle devam etti: Gıdalarda sadece yönetmeliklerde izin verilen katkı maddeleri, yine yönetmeliklerde izin verilen maksimum düzeyleri geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır. Bu konuda hem gıda endüstrisine hem de devlete büyük görevler düşmektedir. Endüstri gıda katkı maddeleri kullanımında yönetmeliklere uygun davranmalı, devlet ise denetim mekanizmasını sıkı bir şekilde uygulayarak kontrolleri gerçekleştirmelidir.

Hazır yemeklerden uzak durun!

Tüketicilerin de kendilerini korumak adına alabileceği önlemlerin bulunduğunu dile getiren Toprak, “Bu önlemler; tek yönlü beslenme alışkanlığından kaçınmak, sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, gıdaları satın alırken mutlaka etiket okuma alışkanlığını edinmek, adresi ve üretim kalitesi belli olmayan gıdaları sadece fiyat kaygısından ötürü tüketmemek olarak sıralanabilir. Ayrıca mümkün olduğunca hazır yemeklerden ve fastfood tüketiminden uzak bir beslenme alışkanlığı katkı maddesi alımını da azaltacaktır” dedi.

Etiketler; #hazır yemek #izmir #gmo
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