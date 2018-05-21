Hepatit B hiçbir belirti göstermeyebilir

Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı ve hasarının Hepatit B hastalığı olarak tanımlandığını söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk, "Hastalık insandan insana vücut sıvısı yoluyla geçer virüs alındıktan sonra hiçbir belirti görülmeyebilir. Hepatit B siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilecek sinsi bir hastalıktır" dedi

Hastalığın kan, semen (meni),vajinal sıvı ve salgılar (adet kanı dahil), doğum sırasında anneden bebeğe geçiş, perianatal geçiş (hamilelikte geçiş),cinsel İlişki, dövme ve piercing, traş takımı ve diş fırçası gibi yollarla bulaşabileceğini söyleyen Dr. Göktürk, "Normal olarak 20-90 gün arası değişen bir kuluçka süresi olan bu hastalık ortalama olarak 20-90 gün arasında toplumun büyük kesiminde hastalığın ortaya çıkması için gereken kuluçka süresidir. Kuluçka süresince özellikle vücut sıvıları oldukça bulaşıcıdır.

"KARACİĞER KANSERİ VE SİROZA SEBEP OLABİLMEKTE"



Kronik hepatit B olan kişilerle yaşayan ve bu kişilerin seks partnerleri açısından hastalığın bulaşma riski vardır. Hepatit B siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilecek sinsi bir hastalıktır. Kimi karaciğer kanseri ya da aniden çıkan siroz vakalarının altında Hepatit B virüsü olduğu sonradan belirlenmekte ve bu hastalar bu teşhis konulana kadar Hepatit B'den habersiz dolaşmaktadırlar. Hepatit B virüsü alındıktan sonra hiç bir belirti görülmeyebilir. Kişi kendisini iyi hisseder" diye konuştu.

HBV NASIL BULAŞIR?



HBV'nin enfekte kişinin kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesi ile bulaştığını ifade eden Dr. Göktürk, "HBV, doğum (enfekte anneden doğum sırasında bebeğine bulaşır), enfekte partner ile cinsel ilişki (semen veya vajinal sıvı aracılığı ile),uyuşturucu enjeksiyonunda kullanılan enjektör vb materyallerin ortak kullanımı, jilet, diş fırçası vb malzemelerin ortak kullanımı, enfekte kişinin kanı veya açık bir yarası ile direkt temas, enjektör veya diğer kesici alet yaralanmaları aracılığıyla kan ile temas ile bulaşabilir" dedi.

HEPATIT B'DE RİSK FAKTÖRLERİ

Hepatit B hastalığının risk faktörlerini de sıralayan Dr. Göktürk, "Hepatit B taşıyıcı bir seks partnerine sahip olma, çok eşlilik, başka bir cinsel yolla bulaşan hastalığın olması, damardan ilaç kullanımı, uzun süre hepatit B virüsü taşıyıcı bir insanla aynı odayı çeşitli sebeplerle paylaşma, homoseksüel veya biseksüel olma, temiz ve hijyenik olmayan yerlerde dövme veya piercing yaptırma ve buralarda çalışman hijyenik şartları iyi olamayan berberlere traş olma ve annede hepatit B virüsü ile enfeksiyon olması yeni doğan bir çocuk için her zaman rsik faktörüdür. Ayrıca diş fırçası, jilet ve usturaların temizliğine dikkat edilmesi ve diğer insanlarla paylaşılmaması, özellikle berberlerin hijyene dikkat etmesi gerekmektedir. Kozmetikle ilgili yerlerde kuaför, berber, manikür, pedikür yapılan yerlerde aletlerin temizliğine dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.