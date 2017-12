Her 10 çocuktan biri obez

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması"na göre, çocuklarda obezite oranının arttığını belirterek "Obez çocuk oranı 2013'te yüzde 8,3 iken maalesef 9,9'a yükseldi. Yani yaklaşık olarak her 10 çocuktan biri obezdir. Fazla kilolu oranı ise 2013'te yüzde 14,2, 2016'da yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal, yüzde 1,5'i zayıf." dedi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırmasının (COSI-TUR 2016) sonuç tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ne pahasına olursa olsun çocukların beden, ruh ve akıl sağlığının korunmak zorunda olduğunu belirtti.



Çocukların sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan birinin de obezite olduğunun altını çizen Demircan, bu sorunun dünya genelinde halk sağlığı açısından önemini vurguladı.

Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması'nın, Dünya Sağlık Örgütünce her 3 yılda bir 6-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik yapıldığını aktaran Demircan, Türkiye'nin 2012-2013'te üçüncü turunda araştırmaya dahil olduğunu söyledi.



Demircan, araştırmanın dördüncü turunun 2016'da ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiğini anlatarak araştırmanın 12 bölgede, 585 okulda, 11 bin 732 öğrenci örneklemiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Araştırmayla bu yaş grubundaki öğrencilerin, büyüme ve gelişmelerinin, besin tüketim alışkanlıklarının, fiziksel aktivite durumlarının ve okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının düzeyinin ölçülmesinin amaçlandığını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

Araştırma sonuçları ayrıca çocukların ailelerinin sağlık ve sosyal düzeyine ilişkin tespitler içermektedir. Araştırma sonuçları, çocuklarımız arasında obezitenin arttığını gösteriyor. Obez çocuk oranı 2013'te yüzde 8,3 iken maalesef 9,9'a yükseldi. Yani yaklaşık olarak her 10 çocuktan biri obezdir. Fazla kilolu oranı ise 2013'te yüzde 14,2, 2016'da yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal, yüzde 1,5'i zayıf. Bodurluk oranı ülke genelinde yüzde 2,3 olarak tespit edildi. Bu oran, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 3,5, Ortadoğu Anadolu'da yüzde 3,5, Güneydoğu Anadolu'da ise yüzde 5,4'tür.



Çocukların yüzde 6,1'i hiç et tüketmiyor



Obeziteyle mücadele kapsamında çocukların bir yandan oburluktan ve obezlikten bir yandan da yetersiz beslenme tehlikesinden korunması gerektiğinin altını çizen Demircan, "Araştırma sonucuna göre çocukların yüzde 6,1'i hiç et tüketmezken, yüzde 18,9'u haftada birden az, yüzde 14,6'sı hiç balık tüketmezken, yüzde 40,3'ü haftada birden az tüketmektedir. Buna karşın şekerli bar, çikolatalar, bisküvi, kek, kurabiye tüketim sıklığı ise istenilen düzeyin üzerindedir." dedi.

Bakan Demircan, araştırmanın çocukların fiziksel aktivite düzeyi ve imkanlarının da artması gerektiğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek "Her gün en az bir saat fiziksel aktivite yapmaları gerekirken çocuklarımızın yüzde 9,5'i hafta içi hiç dışarı çıkıp oynamıyor. Çocukların yüzde 20'si bir saatin altında oynuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilgisayar ve internet kullanımına da işaret eden Demircan, "Çocuklarımızın (hafta içi) yüzde 42,5'i en az bir saat, yüzde 23,5'i iki saat, yüzde 12,7'si üç saat ve üzeri bilgisayar veya televizyon başında vakit geçirmektedir. Bu oranlar maalesef hafta sonu daha da artmaktadır." diye konuştu.

Ahmet Demircan, araştırma sonuçlarına göre, aileler arasında tanı konulmuş hipertansiyon oranının yüzde 17,6, diyabet oranının yüzde 14,9, kolestrol yüksekliğinin ise yüzde 16,6 olarak tespit edildiğini vurguladı.



Çocukluk obezitesinde reklam baskısının rolü büyük



Demircan, reklamlara da değinerek, "Bir diğer sorun yoğun reklam bombardımanı. Çocukluk obezitesinde reklam baskısının rolü çok büyük. Üreticilerimizi ve reklam verenleri daha sorumlu davranmaya, RTÜK'ü ise mahsurlu reklamlar konusunda mevzuatın gereklerini yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

Tüketicilerin bilinçlendirilmesi bakımından daha kolay anlaşılır, okunur, renkli etiketlemenin önem taşıdığını da dile getiren Demircan, gıdalardaki tuzu azaltma konusunda sektörle çok güzel işbirliği yürütüldüğünü anımsattı. Demircan, aynı başarıyı şeker ve yağı azaltma konusunda da yakalamak istediklerini belirterek "Sonuç olarak, 'önce insan, önce sağlık' diyoruz. Gelecek nesilleri obezite başta gelmek üzere bütün sağlık risklerinden korumak durumundayız." diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Merkur Beguiri de obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini vurguladı.

"Çocukluk çağı obezitesiyle ilgili mücadele sürecinin dünya genelinde yavaş ve tutarsız bir şekilde ilerlediği" değerlendirmesinde bulunan Beguiri, mevcut yetki alanları ve stratejilerdeki boşlukların gözden geçirilmesi ve bunların ele alınması için 2014'te Çocukluk Çağı Obezitesinin Sonlandırılması Komisyonu kurulduğunu aktardı.