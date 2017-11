Her 10 kişiden 7'si bu hastalıkla uğraşıyor

Toplumda ‘Yönetici Hastalığı’ olarak da bilinen, gün içerisinde yaşanan yoğun stres veya depresyonun neden olduğu diş sıkma ya da gıcırdatma problemi (bruksizm), tedavi edilmediğinde çene ekleminde kalıcı rahatsızlıklara sebep olabiliyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Gece farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor ve sabah çene ağrısı ile mi uyanıyorsunuz? Stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından ‘Bruksizm’ sizin de kapınızı çaldı demektir.



Her 10 kişiden 7’sinin diş sıkma problemi yaşadığını belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bruksizm ile ilgili sorularımızı yanıtladı…



Kimler daha çok diş sıkar?



Toplumun yüzde 70’i yani, her 10 kişiden 7’si dişlerini sıkıyor. Günlük yaşamda çok fazla koşuşturma içerisinde olanlar, trafikte sürekli araç kullanmak zorunda kalanlar veya yoğun iş temposu içerisindeki yöneticiler genelde diş sıkmaya yatkın kişilerdir diyebiliriz.





Dişlerimizi sıktığımızı nasıl anlarız?



Sabah eğer çenemizin iki yanında veya şakaklar bölgesinde ağrı veya bir basınç hissediyorsak; gece diş sıkmamız muhtemel demektir. Böyle bir durumda mutlaka diş hekimine başvurarak ne yapılması gerektiğini öğrenmeliyiz. Aynı zamanda diş hekimimiz de yaptığı muayene sonucunda dişlerin sıkılıp sıkılmadığını hastasına söyleyecektir.





Diş sıkmak dişlere zarar verir mi?



İş yaşantısında stres yaşayanlar veya okul döneminde sınavlara hazırlananlarda diş sıkma sıklıkla görülen bir durumdur. Diş sıkma dişlere oldukça zarar veren bir rahatsızlıktır. Böyle şikayetleri olanlar mutlaka diş hekimlerine başvurmalıdırlar.





Diş sıkma sonrası oluşan rahatsızlıklar tedavi edilebilir mi?



Diş sıkma sonucunda oluşan zararların tedavisi mümkündür. Örneğin; diş yüzeyinde aşınmalar varsa, bu aşınmalar ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bunlar git gide artarak geri dönüşümü olmayan problemlerine, diş kırılmalarına sebep olabilir. Bunun dışında çene ekleminde kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Bunun önüne geçmek için diş sıkma bir an önce durdurulmalıdır. Çünkü çene ekleminin çok yavaş bir iyileşme potansiyeli vardır. Bunun gerçekleşmesi için de eklemin rahatlamasına izin verilmelidir.





Diş sıkma sorunu mutlaka tedavi edilmeli mi?



Diş sıkma sorunu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bununla ilgili olarak diş hekimi hastaya gece uyurken veya stresli durumlarda örneğin araba kullanırken kullanabileceği bir plak hazırlayabilir. Dişlerde diş sıkmaya bağlı olarak aşınmalar oluşmuşsa, dişlerin eski boyutlarına getirilmesi gerekir. Bununla ilgili bir tedavi uygulanmalı ve diş sıkma da mutlaka durdurulmalıdır.