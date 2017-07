Her 3 kişiden 1'i Hepatit B virüsü ile karşılaşıyor

TÜRKİYE'de, herkese yakın olduğu belirtilen ve her 3 kişiden birinin Hepatit B virüsu ile karşılaştığı belirtildi. 29 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla açıklamada bulunan Düzen Sağlık Grubu'ndan Dr. Uğur Çiftçi, ülkemizde en sık Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin görüldüğünü belirterek, teşhis ve tanı ve önlemleri konusunda açıklamada bulundu

Hepatit A, B, C, D, E, F ve G keşfedilme sıralarına göre alfabetik isimlendirilmiş virüsleri belirttiğine dikkat çeken Dr. Uğur Çiftçi, "Ateş, kusma ve iştahsızlıktan idrar renginde koyulaşma, sarılık, dışkı renginde açılma ve üst karın ağrısına dek birçok belirti Hepatit hastalığına işaret edebiliyor. Virüslerden Hepatit B ve Hepatit C virüsü daha önemli. Çünkü kronikleşip karaciğer sirozu ve kansere neden olabiliyorlar" dedi.



ANNEDEN ÇOCUĞA BULAŞABİLİR



Dr. Uğur Çiftçi, anneden çocuğa bulaşma riskinin hepatit B'de biraz daha belirgin olduğunu belirtirken, "Şu an ülkemizde hamile bir kadın, sağlık kuruluşuna başvurmuşsa mutlaka hepatit testleri yapılıyor. Bu testler sonucunda eğer annede hepatit B veya hepatit C varlığı saptanmışsa buna göre önlem alınabiliyor" dedi.



HEPATİT TANISI



Dr. Çiftçi açıklamasında, "Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1'i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1'i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hepatit B ve C bulaşma sonrası yıllarca hiç belirti vermeyebilir. O dönemde ancak taramalarda ve kan bağışlarında yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilir. Tanıda serolojik testler ve virüs tespitine dayalı PCR testlerinin yanı sıra, karaciğer hasarının tespiti için elastografi, invaziv bir yöntem olan biyopsiye tercih edilebilir" uyarısında bulundu.



Hepatit hastalığı hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesinde hastalıkla mücadelede öncelikli adımı oluşturduğunu belirten Çiftçci, "Özellikle Hepatit B ve C enfeksiyonları tanıda yaşanan gecikmeler ve tedavinin zorluğu nedeniyle tüm dünyada hala önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle hepatit B'yi keşfeden ve hepatit B'ye karşı aşının gelişmesini sağlayan bilim adamı Baruch Samuel Blumberg'in doğum gününe ithafen her yıl 28 Temmuz günü 'Dünya Hepatit Günü' olarak anılıyor. Her geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşan hepatit hastalığı hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesi, hastalıkla mücadelede öncelikli adımı oluşturuyor" dedi.



Hepatit B için aş olduğunu ve Türkiye de dahil birçok ülkede aşı takvimine konduğunu hatırlatan Dr. Çiftçi, "Ancak hepatit C hastalığına karşı bir aşı henüz geliştirilmemiştir. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi hepatitlerden korunmak kişisel korunma alışkanlıkları ve hijyen kuralları edinmemiz gerekir" diye konuştu.

