Herkes cam kenarı istiyor ama...

Cam kenarı yolcuları damar tıkanıklığında 8 kat fazla risk altında. Milliyet'in haberine göre uzmanlar, uzun yolculuklarda koridor koltuklarının tercih edilmesini öneriyor

İster uçak ister otobüs olsun yolculuklarda bilet alırken ilk tercihimiz cam kenarındaki koltuklardan yana oluyor. Ancak uzmanlar, kalp sağlığı için koridor koltuklarını tercih edilmesini öneriyor. Hem yolculuk yapacaklara hem de ofis çalışanlara uyarıda bulunan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, “Uzun uçuş ve otobüs yolculuklarında pencere kenarında oturan kişilerde, koridor kenarında oturanlara göre toplar damar tıkanıklığı sekiz kat daha fazla görülüyor. Koridor tarafındaki koltuklar tercih edilmeli. Türkiye damar sertliği bakımından dünyanın en kötü ülkelerinden biri. 70 yaşın üzerindeki üç erkekten birinde damar sertliği var. Bu oran Fransa’da, Almanya’da çok daha düşük. Yalnızca ABD bizimle bu konuda yarışabiliyor” dedi.

'HAREKET ET'

Ayakta veya oturarak çok sabit durmanın damar tıkanıklığına davetiye çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, hareket etmenin önemine dikkat çekerek öneri ve uyarılarda bulundu:

“Ofis çalışanları mümkünse masalarının altına ufak bir tabure koymalı. Bu sayede bacaklar kalp seviyesi ve üzerinde olacaktır. Bol hareket etmek, bol bol sıvı içmek gerekiyor. Hastam İstanbul’dan Muş’a otobüsle gidiyor, dönüşte toplar damar tıkanıklığı ile geliyor. Ayakta ve oturarak sabit pozisyonda durmaktan kaçınmak, kilodan kaçınmak, bunlar çoğu zaman yeterli önlemler. Kısaca ‘hareket et’ diyoruz. Uçakta, otobüste hareket etmemek büyük sorun. Yanındakini rahatsız etmemek için yerinden çıkmayan da oluyor. Yanınızdaki yolcu uyuyorsa olsa da uyandırıp çıkmalısınız.”