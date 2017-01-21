Hiç spermi olmayan bile 'lifleme' ile baba oluyor

Çocuğu olmayana 'sperm detoksu' yapılıyor. Yeterli olmazsa çip tekniğiyle iyi spermler seçilerek bunlar arasından ışınla yansıtma tekniğiyle doğru sperm ayıklanıyor. Hiç spermi olmayanlar bile 'lifleme' teknolojisi ile baba oluyor

Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, erkekte hiç sperm olmadığı halde, "lifleme" teknolojisi ile gebeliğin oluşturulabildeği yeni bir yaklaşımın geliştirildiğini bildirdi. Gürgan, "Sperm Detoksu Programı" ve "İkili Ayrıştırma Tekniği" adı verilen yeni yaklaşımla yüzde 42,3 oranında gebeliğin geliştiğini ve bu çiftlerin gebeliklerinde düşük oranlarının azaldığını gördüklerini kaydetti. Gürgan, "Tüp bebekte de erkeklerin mesela şişman olması, ileri yaş, sigara, alkol kullanımı gibi faktörlerle spermlerin sayısından ziyade, kadının yumurtasını dölleme fonksiyonu bozuluyor. 350 civarında kısırlık sorunu ile gelen çiftleri inceledik. Bu erkeklerin yaklaşık yüzde 24'ünde sperme ait problemin DNA kırılmalarıyla oluştuğunu gördük" dedi. Gürgan, şunları kaydetti:



Sperm detoksu



"Sperm detoksu Danimarka, Fransa, İspanya ve Türkiye'nin organize ettiği bir çalışmaydı. Bu işlemle erkeklerin hayat tarzını değiştirirsek ve özel antioksidanlar ve prebiyotik beslenme ile 2 ile 3 ayda sorunun ortadan kalktığını gördük. Tüp bebeğe ihtiyaç duymadan da 126 takip edilen çiftin 30 tanesinin kendiliğinden gebe kaldığını gördük. Yani kişilerin spermlerini düzeltirseniz kendi kendine de gebelik oluşabiliyor."



Başarı oranı yüzde 42



Detokstan sonra dölleme fonksiyonu düşük olan, DNA'sı problemli erkeklerin spermlerinin nasıl düzeltilebileceği üzerinde çalıştıklarını anlatan Gürgan, Türkiye'de ilk defa iki ayrı metodu yan yana getirerek en doğru spermi seçme yaklaşımını geliştirdiklerini söyledi. Gürgan, "Bunlardan birincisi akışkanlı sıvılarla yapılan çip tekniği ile iyi spermlerin seçilmesi; ikincisi de belli ışın yansıtmasıyla DNA yapılarının özel bir mikroskop yardımıyla seçilmesiydi. Yani önce detoks, sonra akışkanlı çip tekniği ve son olarak da en iyisini seçmek için ışın yansıtmasıyla elde ettiğimiz spermlerle dölleme yaptık. 156 vaka vardı; sonuçta yüzde 42,3 oranında gebeliğin geliştiğini; ilginç olarak da bu çiftlerin gebeliklerinde düşük oranlarının azaldığını gördük" diye konuştu.



Sıfır spermle çocuk



Bu üçlü toknolojinin azospermi denilen hiç spermi olmayan kişilerde uygulanabildiğini belirten Gürgan, şsözlerini şöyle sürdürdü: Sperm örneğinde hiç sperm olmayanlarda lifleme tekniğini uyguluyoruz. O zaman önce biyopsiye alacaksınız sonra lifleme denilen yeni bakışla spermleri mümkün oldukça fazla bulacaksınız sonra da ışınla yansıtma tekniğiyle onların içinden doğrularını seçip iyi embriyo ile gebelik olacak. Hiç sperm olmayan vakalarda sperm bulma şansımız lifleme tekniğiyle çok arttı. Bu üçlü yöntem ile şu anda 156 vakada 60 tane doğmuş bebek var. Ayrıca süren gebelikler var."

İki kere tüp bebek yöntemine başvuran ancak bebek sahibi olamayan Serhat Karpuzcu ve Şemsi Karpuzcu çifti de 4 yıldır bebek sahibi olmayı bekliyordu. Gürgan, görevi sırasında gazi olan Serhat Karpuzcu'nun sıfır sperme sahip olmasına rağmer detoks, lifleme ışın ve iki ayrıştırma yöntemlerini kullandıklarını ve çiftin bebek beklediklerini kaydetti. Karpuzcu, "Hiç çocuğum olmayacak diye düşünürken, şimdi baba oluyorum. Bu benim için çok değerli. Çok mutluyum. Şu anda 19. haftadayız" dedi.