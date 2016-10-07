Kilo vermek için önemli şartlardan bir tanesi olan egzersiz yapma, hareketli bir yaşam sürdürme koşulu da bu yaşam düzeni içinde kaybolup gidiyor. Sonuçta kötü beslenme düzeni ve hareketsizlik, davranış kalıpları haline geliyor ve zayıflamak gibi bir amaçla başlayacağınız kısa vadeli diyetlerin de başarılı olmasını ya da etkili olmasını engelliyor.

Tabi burada şunu da belirtmek gerekir: Uzun süreli ve doğru bir şekilde uygulanan programları takip etmeniz, beslenme ve egzersiz yapma alışkanlıklarınızı düzenlemenize rağmen kilo veremiyorsanız, uzmanlara danışmanız gerekecektir. Bu durum kötü beslenme alışkanlıklarından değil de hormonal bozukluklar gibi sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

Zayıflamak İçin Mental Olarak Hazırlanın

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinebilmek için kendinizi mental olarak yani zihinsel olarak bu duruma hazırlamanız gerekecektir. Yani daha önceki yemek yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeye, bu alışkanlıklarınızda köklü bir değişim yapmaya hazır olmalısınız.

Zayıflama yöntemleri arasında ve kendinizi zihinsel olarak hazırlama kısmında yapılabilecek olan bir diğer öneri ise, diyetle ilgili notları tutmanızı sağlayacak olan bir defter hazırlamanız olacaktır. Bu deftere günlük yemeklerinizi, kalori değerlerini, yaptığınız egzersizleri ve harcadığınız kalori miktarı gibi değerleri not etmelisiniz. Böylece günlük aldığınız kalori miktarını ve harcadığınız kalori miktarını takip edebilir, aradaki farkı görebilir ve kilo vermeye başlamanızı sağlayacak olan alışkanlıkların tablosunu oluşturabilirsiniz. Çünkü vereceğiniz kilolar günlük aldığınız kalori miktarından daha fazlasını harcamanıza bağlı olacaktır. Defter sayesinde kazançlarınız net olarak görmeniz ve kendinizi motive etmeniz daha kolay olacaktır.

Diyet Seçimi

Zayıflama diyeti belirlerken dikkatli bir seçim yapmalısınız. Farklı diyetler uygulanıyor ve birçok kişi üzerinde başarılı oluyor görünse bile, aynı diyetler sizin işinize yaramayabilir. Örneğin tatlılara karşı zaafınız varsa ve seçtiğiniz diyette hiçbir şekilde tatlılara yer verilmiyorsa, diyeti bozma ve eski alışkanlıklarınıza geri dönme ihtimaliniz daha fazla olacaktır. Dolayısıyla zayıf yönlerinizi belirlemeniz ve mümkün olduğu kadar buna uyan bir diyet listesi belirlemeniz yerinde olacaktır. Tabi bu diyetlerden faydalanmayacağınız ya da onları kendi istediğiniz hale getireceğiniz anlamına gelmez. Sadece sizin alışkanlıklarınıza daha uygun bir liste belirlemek, kalorisi düşük ve beslenme değeri yüksek gıdalarla beslenmek ama bunların mümkün olduğu kadar sizin damak tadınıza, zevkinize uygun olan gıdalar, alışkanlıklar arasından seçmek anlamına gelecektir.

Ödüller

Hızlı zayıflama yöntemleri olarak da kabul edebileceğiniz bu metotlar, daha etkili ve kalıcı şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Ama bu süreçte motivasyonunuzu üst seviyede tutmak ve programdan ödün vermemek gerekecektir. Bu nedenle programınızın belli noktalarına ödüller koyarak ve o günlerin gelmesini bekleyerek motivasyonunuzun devamlı olmasını sağlamak faydalı bir yöntem olabilir. Örneğin bir haftayı diyete bağlı kalarak geçirdikten sonra, belirleyeceğiniz bir öğünde kendinize vereceğiniz bir kâse dondurmadan ya da benzeri bir gıdadan oluşan ödül, o sürenin daha hızlı geçmesini ve motivasyonunuzun artmasını sağlayabilir.

Diyet Süreci ve Sonrası

Diyet sürecinizi planlarken ve uygularken, akla yatkın olmayan ya da ulaşılması zor hedefler belirlememelisiniz. Örneğin bir ayda 15-20 kilo vermek gibi bir hedef çok akıllıca belirlenmiş bir hedef olmayabilir. Çünkü bu hedefe ulaşamadığınız takdirde kilo verme isteğinizi ve motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Üstelik bu hedeflere ulaşmak için mantıksız ve sağlıksız beslenme programları uygulamanız, daha büyük sağlık sorunları ile karşılaşmanız gibi sonuçlar da ortaya çıkabilir. O halde uzmanların tavsiye ettiği gibi haftalık 1-1,5 kilogram (aşırı kilolular için 2-2,5 kilogram olabilir) vermeyi hedeflemeniz yani ayda maksimum 5-7 kilogram vermeyi hedeflemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Kilo verme hedeflerinizin çok yüksek rakamlar olması diyeti bozmanız ‘zayıflayamıyorum, beceremiyorum’ gibi düşünceler içine girmenize neden olabilir. Dolayısıyla aceleci davranmamanız, programınızı uygun şekilde yapmanız ve tahmin ettiğinizden az kilo verdiğiniz durumlarda bile strese girmemeniz, motivasyonunuzun kırılmasına izin vermemeniz gerekir.

Diyet sonrasında ise tekrar kilo almak sık olarak rastlanılan bir durumdur. Bu duruma düşülmesinin sebebi ise eski beslenme alışkanlıklarına dönmek olarak açıklanabilir. Bu kilo alma/verme durumları, yüksek tansiyon ya da kolesterol gibi sorunları da tetikleyebilir. Bu nedenle diyetlerden sonra da yeni beslenme alışkanlıklarınızı devam ettirmek (o kadar sıkı olmasa da) çok önemlidir.